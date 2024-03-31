Прикарпаття-Говерла - Київ-Баскет: огляд шаленого матчу з двома овертаймами плей-оф Суперліги

Джерело - Чемпіон.

У другому матчі чвертьфінального протистояння української баскетбольної Суперліги Favbet БК Прикарпаття-Говерла в овертаймі перемогло Київ-Баскет і зрівняла рахунок у серії.

Поєдинок завершився з результатом 99:95. У першій грі сильнішим виявився київський клуб (82:73).

Огляд матчу

Суперліга з баскетболу. Чоловіки

1/4 фіналу. Другий матч

30 березня

Прикарпаття-Говерла - Київ-Баскет 99:95 (21:11, 16:20, 17:24, 17:16, 28:24)

Раніше ми повідомляли, що Дніпро розгромив Галичину та вийшов у півфінал Суперліги, де він зустрінеться з Черкаськими Мавпами, які здолали Запоріжжя.