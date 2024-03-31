Головне
Богачук знищив Мендосу в бою за титул чемпіона світу WBC
Сьогодні 01:49 48972 4
Російським та білоруським атлетам не будуть раді у Парижі під час Олімпіади – очільниця міста
Сьогодні 11:48 132
Богачук – Мендоса: огляд бою
Сьогодні 11:19 234
Невичерпні італо-іспанські можливості з Циганковим на чолі: суперекспрес на євровікенд з коефіцієнтом 9,69
Сьогодні 11:17 237
Фундора у кривавому чемпіонському бої переміг Цзю
Сьогодні 08:02 16948
Богачук - після перемоги над Мендосою: Мені потрібен титул, я хочу бути чемпіоном світу
Сьогодні 02:13 12721 1
Богачук – Мендоса: Як це було
Сьогодні 01:49 7530
NAVI зіграють у фіналі PGL Major Copenhagen 2024 з CS 2
Сьогодні 01:23 648
Валенсія з Яремчуком розписала мирову з Мальоркою, Барселона дотисла Лас-Пальмас: результати матчів 30 туру Ла Ліги
Сьогодні 00:31 1027
Шевадзуцький програв 42-річному Пулеву у вечорі боксу в Софії
Сьогодні 00:14 2525
Прямі трансляції

Прикарпаття-Говерла - Київ-Баскет: огляд шаленого матчу з двома овертаймами плей-оф Суперліги

Сьогодні 11:04 125 0
Прикарпаття-Говерла - Київ-Баскет: огляд шаленого матчу з двома овертаймами плей-оф Суперліги
#Київ-Баскет, #Прикарпаття-Говерла

Джерело - Чемпіон.

У другому матчі чвертьфінального протистояння української баскетбольної Суперліги Favbet БК Прикарпаття-Говерла в овертаймі перемогло Київ-Баскет і зрівняла рахунок у серії.

Поєдинок завершився з результатом 99:95. У першій грі сильнішим виявився київський клуб (82:73).

Огляд матчу

Суперліга з баскетболу. Чоловіки
1/4 фіналу. Другий матч
30 березня

Прикарпаття-Говерла - Київ-Баскет  99:95 (21:11, 16:20, 17:24, 17:16, 28:24)

Раніше ми повідомляли, що Дніпро розгромив Галичину та вийшов у півфінал Суперліги, де він зустрінеться з Черкаськими Мавпами, які здолали Запоріжжя.

Коментарі ()
Популярне зараз
Середу визнали найкращим спортсменом 2023 року за версією European Aquatics Середу визнали найкращим спортсменом 2023 року за версією European Aquatics 6283 1
Збірна України з художньої гімнастики здобула бронзу Гран-прі у Франції Збірна України з художньої гімнастики здобула бронзу Гран-прі у Франції 5359 1
Богачук знищив Мендосу в бою за титул чемпіона світу WBC Богачук знищив Мендосу в бою за титул чемпіона світу WBC 48972 4
Богачук – Мендоса: Як це було Богачук – Мендоса: Як це було 7530
Фундора у кривавому чемпіонському бої переміг Цзю Фундора у кривавому чемпіонському бої переміг Цзю 16948
Богачук - після перемоги над Мендосою: Мені потрібен титул, я хочу бути чемпіоном світу Богачук - після перемоги над Мендосою: Мені потрібен титул, я хочу бути чемпіоном світу 12721 1
Рекомендуємо
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 93631
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 37983
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 107497
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 92299
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 166290 1
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 50757