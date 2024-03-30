Київ-Баскет в овертаймі поступився Прикарпаття-Говерлі у другому матчі 1/4 фіналу Суперліги

Джерело - Чемпіон.
У другому матчі чвертьфінального протистояння української баскетбольної Суперліги Favbet БК Прикарпаття-Говерла в овертаймі перемогла Київ-Баскет і зрівняла рахунок у серії.
Поєдинок завершився з результатом 99:95. У першій грі сильнішим виявився київський клуб (82:73).
Найкращим у киян став Брентлі Байнум з 34 очками, 8 підбираннями та 2 передачами. У Говерли відзначився Ілля Кабацюра, у нього 34 очка і 2 підбирання.
Зазначимо, що основний час завершився унічию, і перші 5 доданих хвилин також не допомогли виявити сильнішого. Долю поєдинку вирішила остання п'ятихвилинка.
Прикарпаття-Говерла - Київ-Баскет 99:95 (21:11, 16:20, 17:24, 17:16, 28:24)
Раніше Дніпро розгромив Галичину та вийшов у півфінал Суперліги, де він зустрінеться з Черкаськими Мавпами, які здолали Запоріжжя.