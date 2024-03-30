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Київ-Баскет в овертаймі поступився Прикарпаття-Говерлі у другому матчі 1/4 фіналу Суперліги

Сьогодні 21:21 140 0
Київ-Баскет в овертаймі поступився Прикарпаття-Говерлі у другому матчі 1/4 фіналу Суперліги
ФБУ
#Київ-Баскет, #Суперліга, #Прикарпаття-Говерла

Джерело - Чемпіон.

У другому матчі чвертьфінального протистояння української баскетбольної Суперліги Favbet БК Прикарпаття-Говерла в овертаймі перемогла Київ-Баскет і зрівняла рахунок у серії.

Поєдинок завершився з результатом 99:95. У першій грі сильнішим виявився київський клуб (82:73).

Найкращим у киян став Брентлі Байнум з 34 очками, 8 підбираннями та 2 передачами. У Говерли відзначився Ілля Кабацюра, у нього 34 очка і 2 підбирання.

Зазначимо, що основний час завершився унічию, і перші 5 доданих хвилин також не допомогли виявити сильнішого. Долю поєдинку вирішила остання п'ятихвилинка.

Суперліга з баскетболу. Чоловіки
1/4 фіналу. Другий матч
30 березня

Прикарпаття-Говерла - Київ-Баскет  99:95 (21:11, 16:20, 17:24, 17:16, 28:24)

Раніше Дніпро розгромив Галичину та вийшов у півфінал Суперліги, де він зустрінеться з Черкаськими Мавпами, які здолали Запоріжжя.

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