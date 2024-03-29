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Політехніка-Галичина - Дніпро 49:101: огляд матчу Суперліги

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Політехніка-Галичина - Дніпро 49:101: огляд матчу Суперліги
#БК Дніпро, #Суперліга, #Політехніка-Галичина

Джерело - Чемпіон.

БК Дніпро обіграв Політехніку-Галичину в другому матчі чвертьфінальної серії плей-оф Суперліги з баскетболу.

Поєдинок завершився з рахунком 49:101. У першій грі дніпряни також виявилися сильнішими (97:53).

Дніпро став другим півфіналістом Суперліги та зіграє з Черкаськими Мавпами, які здолали Запоріжжя.

Найрезультативнішим гравцем матчу став Станіслав Тимофеєнко, який набрав 21 очко та 10 підбирань

Зазначимо, що зустріч переривалася через загрозу повітряної атаки російських окупантів.

Суперліга з баскетболу. Чоловіки
1/4 фіналу. Другий матч
Дніпро, 28 березня

Політехніка-Галичина - Дніпро 49:101 (18:22, 7:27, 11:23, 13:29)

Рахунок у серії 0:2

Політехніка-Галичина: Бачурін 8 + 5 підбирань - 4 втрати, Ходов 6, Карпюк 6 + 14 підбирань + 3 передачі - 4 втрати, Сафонов 6 - 4 втрати, Федчук 4 — старт, Станішевський 7 + 3 передачі, Бартоломеєв 6, Смітюх 3, Качанов 3 + 4 підбирання - 6 втрат, Путько 0

Дніпро: Тимофеєнко 21 + 10 підбирань + 3 передачі, Конєв 21 + 8 підбирань + 4 передачі + 3 перехоплення - 3 втрати, Сипало 20 + 6 підбирань + 4 перехоплення + 4 блок-шота - 4 втрати, Закурдаєв 17 + 5 перехоплень, Горобченко 5 + 12 передач + 5 підбирань - 4 втрати — старт, Бондарчук 11, Дубоненко 6 + 4 передачі, Шкода 0 + 4 передачі

Нагадаємо, Дніпро приймав чвертьфінальну серію плей-оф за згодою сторін. Саме дніпряни стали переможцями регулярного чемпіонату. 

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