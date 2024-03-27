Прометей знищив Талтех і посів другу сходинку за підсумками регулярного чемпіонату ЛЕБЛ

Джерело - Чемпіон.

Український Прометей розгромив естонський Талтех у останньому турі регулярного чемпіонату Латвійсько-естонської баскетбольної ліги (ЛЕБЛ) сезону-2023/2024 і завершив регулярний чемпіонат на другій сходинці.

Рахунок гри - 104:81.

Найкращими скорерами у складі переможців стали Рональд Марч (20 очок + 5 підбирань) і В'ячеслав Бобров (19 очок + 11 підбирань), останній зробив дабл-дабл.

У чвертьфіналі плей-оф українська команда зустрінется з латвійським БК Огре, у складі якого виступає киянин Володимир Полуяхтов.

Латвійсько-естонська баскетбольна ліга

30 тур, 27 березня

Талтех - Прометей 81:104 (11:23, 20:30, 20:17, 30:34)

Підсумкова таблиця

Нагадаємо, слобожанці поступилися французькому Бургу та вилетіли з Єврокубку.

Раніше дубль Прометея у близькому матчі програв БК Дніпро у фіналі Кубку України.

Інформація доповнюється.