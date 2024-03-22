Джерело - Чемпіон.
Капітанка збірної України з баскетболу, захисниця Аліна Ягупова у складі свого клубу Валенсія вийшла до 1/2 фіналу Кубку Іспанії сезону-2023/24.
Вона стала найкращим скорером у переможній грі чвертьфіналу проти Гіпускоа (63:55).
Українка провела на майданчику 24 хвилини, за які здобула 15 очок (1/8 двоочкові, 4/6 триочкові, 1/1 штрафні кидки), 2 підбирання та 3 перехоплення.
Валенсія у півфіналі Кубку зустрінеться з Естудіантесом.
Нагадаємо, Ягупова перейшла до іспанської команди лише у січні. У чемпіонаті Іспанії вона у середньому набирає 13,5 очка, 3,6 підбирання та 2,4 передачі. Її нова команда також виступає у Єврокубку.