Натупним суперником буде Естудіантес

Джерело - Чемпіон.

Капітанка збірної України з баскетболу, захисниця Аліна Ягупова у складі свого клубу Валенсія вийшла до 1/2 фіналу Кубку Іспанії сезону-2023/24.

Вона стала найкращим скорером у переможній грі чвертьфіналу проти Гіпускоа (63:55).

Українка провела на майданчику 24 хвилини, за які здобула 15 очок (1/8 двоочкові, 4/6 триочкові, 1/1 штрафні кидки), 2 підбирання та 3 перехоплення.

Валенсія у півфіналі Кубку зустрінеться з Естудіантесом.

Нагадаємо, Ягупова перейшла до іспанської команди лише у січні. У чемпіонаті Іспанії вона у середньому набирає 13,5 очка, 3,6 підбирання та 2,4 передачі. Її нова команда також виступає у Єврокубку.