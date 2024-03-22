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Ягупова стала найрезультативнішою у матчі та допомогла Валенсії вийти до півфіналу Кубку Іспанії

Натупним суперником буде Естудіантес
Сьогодні 16:35 133 0
Ягупова стала найрезультативнішою у матчі та допомогла Валенсії вийти до півфіналу Кубку Іспанії
Фото - БК Валенсія
#Аліна Ягупова

Джерело - Чемпіон.

Капітанка збірної України з баскетболу, захисниця Аліна Ягупова у складі свого клубу Валенсія вийшла до 1/2 фіналу Кубку Іспанії сезону-2023/24.

Вона стала найкращим скорером у переможній грі чвертьфіналу проти Гіпускоа (63:55).

Українка провела на майданчику 24 хвилини, за які здобула 15 очок (1/8 двоочкові, 4/6 триочкові, 1/1 штрафні кидки), 2 підбирання та 3 перехоплення.

Валенсія у півфіналі Кубку зустрінеться з Естудіантесом.

Нагадаємо, Ягупова перейшла до іспанської команди лише у січні. У чемпіонаті Іспанії вона у середньому набирає 13,5 очка, 3,6 підбирання та 2,4 передачі. Її нова команда також виступає у Єврокубку.

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