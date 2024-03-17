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Старий Луцьк переміг Кривбас у грі заключного баблу Суперліги

Рід набрав найбільше очок
Сьогодні 21:24 139 0
Старий Луцьк переміг Кривбас у грі заключного баблу Суперліги
Фото - ФБУ
#БК Дніпро, #БК Запоріжжя, #Київ-Баскет, #БК Кривбас, #БК Черкаські Мавпи, #Старий Луцьк, #Прикарпаття-Говерла

Джерело - Чемпіон.

У заключному матчі ігрового дня баблів Суперліги-2023/24 з баскетболу зустрічалися Старий Луцьк і Кривбас.

Перемогу відсвяткували волиняни. Результат гри, яку призупиняли через повітряну тривогу, - 85:66.

Найрезультативнішим баскетболістом у складі Луцьку став Стейсі Томас - 20 очок + 5 підбирань, у криворіжан найкраще себе показав Гевін Рід - 21 очко + 5 підбирань + 4 передачі.

Суперліга України з баскетболу

ПС "Венето", Київ

17 березня

Старий Луцьк - Кривбас 85:66 (25:16, 25:8, 16:16, 19:26)

Нагадаємо, у стартових матчах ігрового дня БК Дніпро вперше програв у поточному сезоні, перервавши свою 24-матчеву переможну серію, вікторію відсвяткували Мавпи (77:70). А одеська БІПА в овертаймі дотисла львівський клуб Політехніка-Галичина (80:71 ОТ).

Запоріжжя в очній зустрічі програло Київ-Баскету (65:77) третю сходинку в турнірній таблиці регулярного чемпіонату, а БК Рівне було сильніше за Говерлу (76:68). 

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