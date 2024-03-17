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Київ-Баскет виграв у Запоріжжя битву за третє місце Суперліги, Рівне перемогло Говерлу

Буренко набрав рекордну кількість очок у кар'єрі
Сьогодні 18:59 199 0
Київ-Баскет виграв у Запоріжжя битву за третє місце Суперліги, Рівне перемогло Говерлу
Фото - ФБУ
#БК Дніпро, #БК Запоріжжя, #Київ-Баскет, #БК Черкаські Мавпи, #БК Рівне, #БІПА, #Політехніка-Галичина, #Прикарпаття-Говерла

Джерело - Чемпіон.

У матчах 17 березня заключних баблів Суперліги-2023/24 з баскетболу Запоріжжя програло Київ-Баскету (65:77) третю сходинку в турнірній таблиці регулярного чемпіонату, а БК Рівне було сильніше за Говерлу (76:68). 

Цей виграш дозволив Київ-Баскету обійти Запоріжжя в турнірній таблиці, маючи перевагу за особистими зустрічами при рівній кількості перемог і поразок.

У складі столичного клубу Павло Буренко набрав рекордні у кар’єрі 35 очок, додавши до них 8 підбирань. Вадиму Заплотинському трішечки не вистачило до незвичного трипл-даблу, він відзначився 9 очками, 8 підбираннями та 8 блок-шотами. У Запоріжжя найрезультативнішим із 16 очками став Максим Нікітін.

Суперліга України з баскетболу

ПС "Венето", Київ

17 березня

Київ-Баскет — Запоріжжя 77:65 (21:16, 16:22, 18:13, 22:14)  

Київ-Баскет: Кошеватський 10 + 6 підбирань + 5 передач, Когут 2, Буренко 35 + 8 підбирань - 5 втрат, Заплотинський 9 + 8 підбирань, Байнум 16 + 6 підбирань - старт; Зайцев 5, Скіра 0, Юрченко 0, Кісільчук 0, Стародуб 0, Фреш-Стаханов 0.

Запоріжжя: Биков 14, Хохоник 12 + 9 передач, Нікітін 16 + 6 підбирань, Кабанов 6, Морозов 11 + 5 підбирань - старт; Джеріхов 3, Холод 3, Буц 0, Покоєнко 0, Величко 0, Дмитренко 0.

У іншій зустрічі рівняни захопили лідерство наприкінці першої половини та після великої перерви його вже не відпускали.

У переможців найкращим в цьому матчі став американський захисник Джакор Нельсон, у якого 17 очок, 7 передач та 5 підбирань (РЕ 18).

Завдяки трьом поспіль вікторіям у Івано-Франківську Рівне гарантував собі 2-ге місце в турнірній таблиці за підсумком регулярного чемпіонату.

Суперліга України з баскетболу

Манеж "КФВ", Івано-Франківськ

17 березня

Прикарпаття-Говерла - Рівне 68:76 (14:13, 18:21, 22:28, 14:14)

Говерла: Лесик 17 + 5 підбирань + 3 передачі - 4 втрати, Старцев 16 + 6 передач + 4 підбирання, Горобченко 8 + 7 передач, Аврахов 3, Чугунов 0 - старт, Кабацюра 19 + 7 підбирань + 3 передачі - 5 втрат, Кадигроб 5, Жулавський 0, Лонюк 0.

Рівне: Джойнер 17 + 7 передач + 5 підбирань - 3 втрати, Соловйов 16 + 4 передачі + 3 перехоплення + 3 підбирання - 3 втрати, Мочалов 14, Водолазський 7, Сміт 7 + 7 підбирань - старт, Шепелев 11 + 4 підбирання, Тимощук 5, Гаскінс 2, Герасимчук 0.

Нагадаємо, у стартових матчах ігрового дня БК Дніпро вперше програв у поточному сезоні, перервавши свою 24-матчеву переможну серію, вікторію відсвяткували Мавпи (77:70). А одеська БІПА в овертаймі дотисла львівський клуб Політехніка-Галичина (80:71 ОТ).

У заключній грі дня Старий Луцьк буде протистояти Кривбасу.

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