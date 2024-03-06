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Стало відомо, коли пройдуть два заключні бабли Суперліги

Сьогодні 10:01 46 0
Стало відомо, коли пройдуть два заключні бабли Суперліги
#баскетбол

Джерело - ФБУ.

Регулярний чемпіонат Суперліги завершиться баблами в Івано-Франківську та Києві. Тоді проведуть останні матчі регулярного чемпіонату, які визначать остаточне положення команд в турнірній таблиці та сітку плей-оф.

Про це повідомляє Федерація баскетболу України.

Бабл в Івано-Франківську пройде 15-17 березня і там зіграють Прикарпаття-Говерла, Рівне-ОШВСМ, БІПА та Політехніка-Галичина.

У Києві в ПС Венето свої матчі проведуть шість команд - Київ-Баскет, Дніпро, Запоріжжя, Черкаські Мавпи, Старий Луцьк та Кривбас. Цей бабл відбудеться 17-19 березня.

Розклад

П'ятниця, 15 березня

Івано-Франківськ, Манеж КФВ

Рівне-ОШВСМ - БІПА

Політехніка-Галичина - Прикарпаття-Говерла-КФВ

Субота, 16 березня

Івано-Франківськ, Манеж КФВ

Рівне-ОШВСМ - Політехніка-Галичина

 Прикарпаття-Говерла-КФВ - БІПА

Неділя, 17 березня

Івано-Франківськ, Манеж КФВ

Політехніка-Галичина - БІПА

Прикарпаття-Говерла-КФВ - Рівне-ОШВСМ

Київ, ПС Венето

Черкаські Мавпи - Дніпро

Київ-Баскет - Запоріжжя

Старий Луцьк - Кривбас

Понеділок, 18 березня

Київ, ПС Венето

Черкаські Мавпи - Запоріжжя

Старий Луцьк - Дніпро

Київ-Баскет - Кривбас

Вівторок, 19 березня

Київ, ПС Венето

Старий Луцьк - Запоріжжя

Черкаські Мавпи - Кривбас

Київ-Баскет - Дніпро

Нагадаємо, після завершення регулярного сезону стартує плей-оф національного чемпіонату, в якому візьмуть участь 8 команд. Плей-оф розпочнеться зі стадії 1/4 фіналу. Серії матчів чвертьфіналів, півфіналів, фіналів та за 3-те місце будуть до двох перемог.

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