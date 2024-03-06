Стало відомо, коли пройдуть два заключні бабли Суперліги

Джерело - ФБУ.
Регулярний чемпіонат Суперліги завершиться баблами в Івано-Франківську та Києві. Тоді проведуть останні матчі регулярного чемпіонату, які визначать остаточне положення команд в турнірній таблиці та сітку плей-оф.
Про це повідомляє Федерація баскетболу України.
Бабл в Івано-Франківську пройде 15-17 березня і там зіграють Прикарпаття-Говерла, Рівне-ОШВСМ, БІПА та Політехніка-Галичина.
У Києві в ПС Венето свої матчі проведуть шість команд - Київ-Баскет, Дніпро, Запоріжжя, Черкаські Мавпи, Старий Луцьк та Кривбас. Цей бабл відбудеться 17-19 березня.
Розклад
П'ятниця, 15 березня
Івано-Франківськ, Манеж КФВ
Рівне-ОШВСМ - БІПА
Політехніка-Галичина - Прикарпаття-Говерла-КФВ
Субота, 16 березня
Івано-Франківськ, Манеж КФВ
Рівне-ОШВСМ - Політехніка-Галичина
Прикарпаття-Говерла-КФВ - БІПА
Неділя, 17 березня
Івано-Франківськ, Манеж КФВ
Політехніка-Галичина - БІПА
Прикарпаття-Говерла-КФВ - Рівне-ОШВСМ
Київ, ПС Венето
Черкаські Мавпи - Дніпро
Київ-Баскет - Запоріжжя
Старий Луцьк - Кривбас
Понеділок, 18 березня
Київ, ПС Венето
Черкаські Мавпи - Запоріжжя
Старий Луцьк - Дніпро
Київ-Баскет - Кривбас
Вівторок, 19 березня
Київ, ПС Венето
Старий Луцьк - Запоріжжя
Черкаські Мавпи - Кривбас
Київ-Баскет - Дніпро
Нагадаємо, після завершення регулярного сезону стартує плей-оф національного чемпіонату, в якому візьмуть участь 8 команд. Плей-оф розпочнеться зі стадії 1/4 фіналу. Серії матчів чвертьфіналів, півфіналів, фіналів та за 3-те місце будуть до двох перемог.