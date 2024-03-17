Дніпро програв уперше в сезоні Мавпам, БІПА виграла в овертаймі у Галичини: результати матчів Суперліги

Дніпряни перервали 24-матчеву переможну серію

Джерело - Чемпіон.

У стартових матчах ігрового дня заключних баблів Суперліги-2023/24 з баскетболу БК Дніпро вперше програв у поточному сезоні, перервавши свою 24-матчеву переможну серію, вікторію відсвяткували Мавпи (77:70). А одеська БІПА в овертаймі дотисла львівський клуб Політехніка-Галичина (80:71 ОТ).

Три чверті у грі Черкаські Мавпи - Дніпро на майданчику столичного ПС "Венето" спостерігалась рівна боротьба - відбулась 21-на зміна лідера і жодна з команд не мала переваги більше 5 очок. А у четвертій - Черкаські Мавпи агресивніше почали, заробили максимальні для себе в матчі спочатку +7, потім +9, загалом упевнено стримуючи намагання Дніпра бодай зрівняти рахунок.

У складі переможців 25 очок у легіонера Джелейна Далкорта, а центровий Андрій Агафонов до 20 очок додав 14 підбирань. У Дніпра найрезультативнішим став капітан Станіслав Тимофеєнко - 13.

Суперліга України з баскетболу

ПС "Венето", Київ

17 березня

Черкаські Мавпи - Дніпро 77:70 (19:19, 17:18, 17:11, 24:22)

Черкаські Мавпи: Бун 6 + 10 передач, Далкорт 25 + 5 підбирань, Агафонов 20 + 14 підбирань - 5 втрат, Руслов 4, Марченко 10 + 6 підбирань - старт; Кузнецов 6, Новіков 6, Назаренко 0.

Дніпро: Бондарчук 9 , Тимофеєнко 13 + 5 підбирань, Конєв 12 + 8 підбирань, Закурдаєв 5, Горобченко 7 + 5 підбирань + 7 передач - старт; Колдомасов 9, Дубоненко 8, Вільховецький 3, Тарасенко 2, Сипало 2, Сорочан 0.

У франківському манжі "КФВ" основний час не визначив переможця, а в овертаймі БІПА була кращою за Галичину, перервавши серію із 4-х поразок поспіль.

Найрезультативнішим у одеситів став американець Маркус Льюїс - 21 очко + 12 підборів, а в опонентів - розігруючий Максим Сафонов (22 очки).

Суперліга України з баскетболу

Манеж "КФВ", Івано-Франківськ

17 березня

Політехніка-Галичина - БІПА 71:80 ОТ (15:18, 14:13, 15:14, 20:19, 7:16)

Розклад інших ігор Суперліги на 17 березня:

16:00. Київ-Баскет - БК Запоріжжя

17:00. Прикарпаття-Говерла - Рівне

19:00. Старий Луцьк - Кривбас

Нагадаємо, Бостон Святослава Михайлюка став першою командою, яка гарантувала собі участь в плей-оф НБА сезону-2023/24.

Інформація доповнюється.

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