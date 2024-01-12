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Харківські Соколи припинили співпрацю деякими гравцями через підозру їх участі у договірних матчах

Сьогодні 11:54 200 0
Харківські Соколи припинили співпрацю деякими гравцями через підозру їх участі у договірних матчах
#Харківські Соколи

Джерело - basket.com.ua.

БК Харківські Соколи припинив співпрацю з двома своїми гравцями  Рафаїлом Хрисостоміді та Серафімом Новіковим через їх неналежну поведінку, недобросовісне виконання своїх обовʼязків та можливі порушення правил етики та чесної гри під час ігрового процессу.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

“Керівництво і тренерський штаб БК Харківські Соколи, проаналізувавши матчі команди за останній час, дійшли висновків, що неналежна поведінка окремих гравців, недобросовісне виконання своїх обовʼязків та можливі порушення правил етики та чесної гри під час ігрового процесу могли мати безпосередній влив на результати команди.

В результаті внутрішньої перевірки керівництвом клуб було прийнято рішення про припинення співпраці з деякими гравцями команди. Серед них – Рафаїл Хрисостоміді та Серафім Новіков”, - говориться в заяві клубу.

“Ця ситуація сталась не вчора, ми з головним тренером команди більше місяця спостерігали за хлопцями, аналізували ігри, розмовляли з ними. Тренерський штаб та партнери по команді втратили довіру до вищеназваних гравців. Тому я прийняв рішення про припинення співпраці з цими спорстменами”, - прокоментував ситуацію президент БК Харківські Соколи Сергій Чебишев.

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