 Запоріжжя обіграло Тернопіль у плей-оф української Суперліги | Баскетбол | Champion.com.ua
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Навколо спорту

Запоріжжя обіграло Тернопіль у плей-оф української Суперліги

Сьогодні 10:10 167 0
Визначився третій півфіналіст української Суперліги
Запоріжжя обіграло Тернопіль у плей-оф української Суперліги
#Запоріжжя, #Тернопіль

Джерело - Чемпіон.

Запоріжжя обіграло Тернопіль в третьому поєдинку чвертьфінальної серії плей-оф української Суперліги.

Це третя перемога Запоріжжя в серії з Тернополем - команда Валерія Плеханова впевнено вийшла в півфінал плей-офф Суперліги. Раніше в 1/2 фіналу пробилися Київ-Баскет і Прометей.

Останній півфіналіст плей-оф визначиться в протистоянні Будівельник - Дніпро. Столична команда веде в серії з рахунком 2: 1.

Суперліга. Плей-оф. 
1/4 фіналу. Третій матч
19 травня

Тернопіль - Запоріжжя 68:75 (14:17 19:15, 18:22, 17:21)

Т: Келхон (19), Буренко (11), Агафонов (10)

З: Кеффі (21), Маяускас (19), Мальчевський (12)

Рахунок в серії - 0:3 

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