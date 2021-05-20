Визначився третій півфіналіст української Суперліги

Джерело - Чемпіон.

Запоріжжя обіграло Тернопіль в третьому поєдинку чвертьфінальної серії плей-оф української Суперліги.

Це третя перемога Запоріжжя в серії з Тернополем - команда Валерія Плеханова впевнено вийшла в півфінал плей-офф Суперліги. Раніше в 1/2 фіналу пробилися Київ-Баскет і Прометей.

Останній півфіналіст плей-оф визначиться в протистоянні Будівельник - Дніпро. Столична команда веде в серії з рахунком 2: 1.

Суперліга. Плей-оф.

1/4 фіналу. Третій матч

19 травня

Тернопіль - Запоріжжя 68:75 (14:17 19:15, 18:22, 17:21)

Т: Келхон (19), Буренко (11), Агафонов (10)

З: Кеффі (21), Маяускас (19), Мальчевський (12)

Рахунок в серії - 0:3