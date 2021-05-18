 Київ-Баскет обіграв Черкаські Мавпи та вийшов у півфінал плей-оф | Баскетбол | Champion.com.ua
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Київ-Баскет обіграв Черкаські Мавпи та вийшов у півфінал плей-оф

Сьогодні 21:13 317 0
Київ-Баскет зіграє у півфінал плей-оф
Київ-Баскет обіграв Черкаські Мавпи та вийшов у півфінал плей-оф
#Київ-Баскет, #Черкаські Мавпи, #Суперліга

Джерело - Чемпіон.

Черкаські Мавпи вдома втретє програли Київ-Баскету та вилетіли з плей-оф Суперліги.

У доленосному поєдинку серії з Київ-Баскетом, Черкаські Мавпи боролися до останнього, але поступилися - 76:78, і завершили сезон.

Суперліга - 1/4 фіналу
Третій матч, 18 травня

Черкаські Мавпи – Київ-Баскет 76:78 (10:15, 20:21, 26:22, 20:20)

Черкаські Мавпи: Камерон 12 очок + 3 підбирань + 8 передач, Попов 7 очок + 3 підбирань + 2 передач, Конєв 15 очок + 6 підбирань + 5 передач, Скапінцев 16 очок + 4 підбирань + 3 передач, Ткаченко 7 очок + 5 підбирань 

Київ-Баскет: Коренюк 6 очок + 11 підбирань + 1 передач, Мессі 7 очок + 2 підбирань + 2 передач, Близнюк 20 очок + 3 підбирань + 1 передач, Ковальов 7 очок + 6 підбирань, Павлов 11 очок + 1 підбирань 

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