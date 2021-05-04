Денвер програв Лейкерс, але вийшов до плей-оф НБА

Наггетс стали четвертою командою на Заході, достроково оформила вихід в плей-оф

Джерело - Чемпіон.

Денвер програв Лейкерс з рахунком 89:93 і все ж достроково вийшов до плей-оф НБА.

У зв'язку з тим, що Портленд програв Атланті (114:123), Денвер гарантовано займе одне з перших шести місць в Західній конференції.

Наггетс зберігають третє місце в конференції з результатом 43-22, Кліпперс з таким же результатом йдуть четвертими, а Лейкерс піднялися на п'яту сходинку (37-28).

Відзначимо, що крім Денвера на Заході вихід в плей-оф вже гарантували Юта, Фінікс і Кліпперс, а на Сході - Філадельфія і Бруклін.