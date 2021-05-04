 Юта переграла Сан-Антоніо, Детройт програв Орландо. Результати матчів НБА | Баскетбол | Champion.com.ua
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Юта переграла Сан-Антоніо, Детройт програв Орландо. Результати матчів НБА

Сьогодні 09:40 298 0
У НБА зіграно чергові матчі
Юта переграла Сан-Антоніо, Детройт програв Орландо. Результати матчів НБА
#НБА, #Юта, #Орландо, #Денвер

Джерело - Чемпіон.

У регулярному чемпіонаті НБА відбулися 8 матчів.

12 очок українця Олексія Леня допомогли Вашингтону переграти Індіану.

НБА - Регулярний чемпіонат
4 травня

Вашингтон - Індіана 154:141 (36:31, 46:35, 40:36, 32:39)

Детройт - Орландо 112:119 (26:21, 22:30, 30:37, 34:31)

Нью-Орлеан - Голден Стейт 108:123 (21:39, 33:27, 26:29, 28:28)

Атланта - Портленд 123:114 (32:31, 36:31, 34:33, 21:19)

Мемфіс - Нью-Йорк 104:118 (22:25, 36:44, 22:28, 24:21)

Чикаго - Філадельфія 94:106 (20:34, 23:26, 20:23, 31:23)

Лейкерс - Денвер 93:89 (20:24, 25:18, 25:23, 23:24)

Юта - Сан-Антоніо 110:99 (31:22, 29:21, 29:29, 21:27)

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