Юта переграла Сан-Антоніо, Детройт програв Орландо. Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
У регулярному чемпіонаті НБА відбулися 8 матчів.
12 очок українця Олексія Леня допомогли Вашингтону переграти Індіану.
НБА - Регулярний чемпіонат
4 травня
Вашингтон - Індіана 154:141 (36:31, 46:35, 40:36, 32:39)
Детройт - Орландо 112:119 (26:21, 22:30, 30:37, 34:31)
Нью-Орлеан - Голден Стейт 108:123 (21:39, 33:27, 26:29, 28:28)
Атланта - Портленд 123:114 (32:31, 36:31, 34:33, 21:19)
Мемфіс - Нью-Йорк 104:118 (22:25, 36:44, 22:28, 24:21)
Чикаго - Філадельфія 94:106 (20:34, 23:26, 20:23, 31:23)
Лейкерс - Денвер 93:89 (20:24, 25:18, 25:23, 23:24)
Юта - Сан-Антоніо 110:99 (31:22, 29:21, 29:29, 21:27)