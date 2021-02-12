Черкаські Мавпи розібралися з Тернополем, Запоріжжя переграло Одесу у Суперлізі

Джерело - Чемпіон.
Відбулись чергові матчі регулярного чемпіонату Суперліги.
Запоріжжя – Одеса 84:79 (25:16, 31:20, 11:21, 17:22)
Запоріжжя: Мальчевський 12 очок + 6 підбирань, Кеффі 17 очок + 7 підбирань + 5 передач, Сізов 12 очок + 2 підбирань + 3 передач, Форчун 17 очок + 2 підбирань + 2 передач, Маяускас 14 очок + 7 підбирань + 4 передач
Одеса: Кондраков 11 очок + 1 передач, Артамонов 18 очок + 1 підбирань + 4 передач, Браун 14 очок + 4 підбирань + 1 передач, Носков 8 очок + 4 підбирань, Монді 10 очок + 7передач, Блейлок 10 очок + 7 підбирань + 3 передач
Черкаські Мавпи – Тернопіль 86:68 (19:12, 24:19, 16:19, 27:18)
Черкаські Мавпи: Камерон Скотт 25 очок + 6 підбирань + 6 передач, Конєв 10 очок + 6 підбирань + 2 передач, Скапінцев 15 очок + 13 підбирань, Райт 20 очок + 5 підбирань + 5 передач
Тернопіль: Боуі 11 очок + 5 підбирань + 4 передач, Кальніченко 14 очок + 3 підбирань + 1 передач, Агафонов 15 очок + 8 підбирань + 1 передач, Кольченко 7 очок + 3 підбирань + 2 передач, Келхон 11 очок + 7 передач
Раніше, Черкаські Мавпи розібралися з Київ-Баскетом у Суперлізі.