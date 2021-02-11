Черкаські Мавпи розібралися з Київ-Баскетом у Суперлізі

Джерело - Чемпіон.
Черкаські Мавпи здобули впевнену перемогу над Київ-Баскетом у регулярному чемпіонаті Суперліги.
Київ-Баскет провали останню чверть та поступився Черкаським Мавпам - 56:79.
Черкаські Мавпи – Київ-Баскет 79:56 (18:10, 18:18, 18:21, 25:7)
Черкаські Мавпи: Камерон Скотт 15 очок + 2 підбирань + 3 передач, Конєв 14 очок + 9 підбирань + 2 передач, Срегеєв 14 очок + 6 підбирань, Скапінцев 9 очок + 4 підбирань +3 передач, Ткаченко 7 очок + 8 підбирань + 1 передач, Райт 11 очок + 4 підбирань + 3 передач
Київ-Баскет: Мессі 5 очок + 2 підбирань + 2 передач, Близнюк 4 очок + 5 підбирань + 4 передач, Ковальов 4 очок + 4 підбирань, Джейкобсон 5 очок + 8 підбирань, Янг 18 очок + 2 підбирань + 5 передач, Павлов 11 очок + 5 підбирань