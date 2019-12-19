ФБУ відхилила апеляцію Дніпра на рішення оштрафувати і дискваліфікувати президента клубу

Джерело - ФБУ.
Виконком Федерації баскетболу України відхилив апеляцію Дніпра на рішення оштрафувати на 52 000 гривень і дискваліфікувати на два матчі президента клубу Валерія Кондратьєва.
Про це повідомляє офіційний сайт організації.
Кондратьєв і дніпровський клуб було покарано через скандал в матчі регулярного сезону Суперліги між Дніпром і Київ-Баскет (75:78).
Після поєдинку з Київ-Баскет Кондратьєв, а також вболівальники Дніпра - Ігор Коломойський (в складі команди грає син українського олігарха - Грегорі) і Валерій Гуляєв погрожували фізичною розправою бригаді арбітрів і зокрема, головному судді зустрічі Андрію Бабіков.
Дніпро йде на другому місці в турнірній таблиці Суперліги. Наступний матч команда проведе 26 грудня на виїзді проти Київ-Баскета.
Раніше, Київ-Баскет переграв угорський Кьорменд.
Нагадаємо, Київ-Баскет стартував з перемоги у другому етапі Кубка Європи.