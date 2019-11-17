Лідер та капітан національної збірної України Аліна Ягупова зіграє в матчі 2-го туру кваліфікації Євробаскета-2021 проти Португалії.

Про це вона заявила в інтерв'ю прес-службі ФБУ.

"Все нормально, настрій відмінний. Команда теж в хорошому настрої. Трошки є дискомфорт і біль в нозі, але, думаю, вийду грати. Принаймні, спробую, а там як піде.

З приводу суперника сказати щось важко. Готуємося, як з закритими очима. Одне я знаю точно - потрібна перемога. Це дуже важлива для нас гра", - зазначила Ягупова.