Збірна України зазнала поразки від Бельгії у матчі відбору на Євробаскет-2021

Лідер збірної України Ягупова набрала 32 очки

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 14 листопада, жіноча національна збірна України провела перший матч у відборі на Євробаскет-2021.

Команда Срджана Радуловича зіграла виїзний матч кваліфікації проти збірної Бельгії — п’ятої команди останнього чемпіонату Європи та бронзових призерок першості, яка проходила у 2017 році.

На жаль, українки з початку зустрічі поступалися суперницям. Вже по ходу першої чверті програвали з рахунком 4:21. Бельгійки поступово відривалися і в підсумку святкували впевнену перемогу з рахунком 83:66. Відзначимо, що у складі збірної України майже половину очок набрала Аліна Ягупова - 32 із 66-ти.

17 листопада вперше в історії жіноча команда зіграє у Харкові, де протистоятиме збірній Португалії у рамках другого туру кваліфікації Євробаскету-2021.

Євробаскет-2021.

Кваліфікація

1 тур, 14 листопада

Бельгія - Україна 83:66 (23:17, 20:13, 17:10, 23:26)

Раніше, гравець збірної України став найкращим у матчі проти Реалу.

Нагадаємо, Київ-Баскет зазнав нищівної поразки у Кубку Європи.