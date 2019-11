Розігруючий Брукліна Кайра Ірвінг пропустить матч з Чикаго в суботу.

Про це повідомляє Едріан Воджнаровський.

Ірвінга турбує пошкодження плеча. У клубі вважають, що травма не носить серйозного характеру.

Kyrie Irving is out for tonight's game against Bulls, Nets says.