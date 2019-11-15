Лень набрав 21 очко у матчі проти Фінікса

Джерело - Чемпіон.

Центровий Атланти Хокс Олексій Лень набрав 21 очко і зробив 10 підборів в матчі регулярного сезону НБА проти Фінікс Санз.

Українець провів на майданчику 26 хвилин і став другим за результативністю гравцем своєї команди поряд з Треєм Янгом. Найкращим у складі Атланти став Джабарі Паркер, на рахунку якого 24 очка.

Лень встановив особистий рекорд результативності в нинішньому сезоні, набравши 21 очко. Раніше Алекс з показником в 17 очок завершив матч з Денвер Наггетс.

Атланта програла сьомий матч в сезоні, зараз Хокс займають десяте місце в турнірній таблиці Східної конференції. 17 листопада Яструби зіграють на виїзді проти Лос-Анджелес Кліпперс.