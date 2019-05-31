Воїни втретє поспіль можуть завоювати чемпіонські каблучки

Сьогодні, 31 травня, відбудеться перша гра фінальної серії НБА Торонто - Голден Стейт.

Відверто кажучи, автор цих рядків, майже не бачить шансів для команди з Канади, хоча це баскетбол найвищого рівня і тут може статися усяке. Але про все по-порядку...

Торонто - команда, яка всіх здивувала своєю грою та самовіддачою, мало хто сподівався, що вони дійдуть до фіналу з новим тренером Ніком Нерсом, тим більше маючи в суперниках по фіналу Конференції - Мілуокі. Стадію 1/8 пройшли доволі впевнено з рахунком 4:1 перемігши Орландо, а ось наступна стадія виявилась спекотною і вкрай важкими матчами проти Філадельфії. Динозаври перемогли 76-х з рахунком 4:3, завдяки феноменальному баззер біттеру Кавай Леонарда у 7-й грі.У фіналі Східної конференції канадійці спромоглись на камбек, вигравши серію у Мілуокі (4:2), програвши дві перші гри.

Голден Стейт - чемпіонська команда, яка на своєму шляху до фіналу мала проблеми лише з Х'юстоном у півфіналі Конференції. У першому раунді плей-оф Воїни обіграли Кліпперс із загальним рахунком 4:2, у чвертьфіналі із таким самим рахунком перемогли Х’юстон. Фінал Конференції виявився легкою прогулянкою для підопічних Стіва Керра. Ворріорз не помітили Портленд (4:0).

До фінальної серії Торонто, що більш ніж, очевидно підходить більш виснажено.

Якщо говорити про про плюси й мінуси обидвох колективів, то тут явна перевага на боці Голден Стейт. Команда з Окленда тричі, за останні чотири роки, вигравала чемпіонат НБА. І справа навіть не у звитягах, а в складі Ворріорз, який не лише не змінився (мова про кістяк - ред.), а й став більш різносторіннім з приходом Дамаркуса Казінса. Хоча, далеко не факт, що 0-й номер зможе допомогти Воїнам на старті фінальої серії. Також травмований, та напевне не зіграє у двох перших матчах Кевін Дюрант. Але, навряд чи, відсутність вищезгаданих баскетболістів стане ключовою у протистоянні.

Феноменальну форму до матчів плей-оф набрав Дреймонд Грін, а Стеф Каррі та Клей Томсон здатні знищити Репторз з дальньої відстані.

Досить солідно виглядає й лава запасний Ворріорз.

Зовсім інша ситуація у Торонто. Канадійці мають у своєму складі яскраво вираженого лідера Кавая Леонарда, який проводить просто божествений плей-оф. Щоправда, слід зазначити, що і Кайл Лаурі, і Дані Грін з Марком Газолем виглядають досить солідно. Також до активу Репторз можна занести Паскаля Сіакама, гра якого з кожнем матчем стає більш зрілою.

Слова:

Чарльз Барклі: "Серед усіх гравців ліги немає рівного Каваю Ленарду. Це суперзірка без скандалів. Хлопець зробив 17 підбирань у 6-му матчі. А в минулій грі він встановив особистий рекорд по передачам. Він просто хоче перемогти і завжди обходиться без скандалів. Що цікаво, у нього буде багато часу на те, щоб відновитися. Вони не грають до четверга. І відповідаючи на ваше запитання - я ставлю на Торонто", - сказав Барклі.

Ключове протистояння: Дреймонд Грін - Кавай Леонард

Прогноз Чемпіона: Перемога Голден Стейт Ворріорз - 4:1

Ставки букмекерів Parimatch: Голден Стейт - 1,3; Торонто - 3,5

MVP фінала - Дреймонд Грін

Джерело - Чемпіон.