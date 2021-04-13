Джерело - Чемпіон.

Українськи змішані пари Михайло Махновський - Анастасія Прозорова та Валерій Атращенков - Єлизавета Жарка потрапили до складу учасників чемпіонату Європи, який відбудеться в Києві з 27 квітня по 2 травня. Зазначимо, що Атращенков - Жарка отримали Wild Card від організаторів першості.

Загалом же в домашньому чемпіонаті Європи візьмуть участь 15 представників України.

Склад учасників чоловічого одиночного розряду - ТУТ, жіночого - ТУТ, чоловічого парного - ТУТ, жіночого парного - ТУТ.