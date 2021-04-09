Визначився склад учасників у чоловіків на чемпіонат Європи

Джерело - Чемпіон.

Організатори чемпіонату Європи з бадмінтону 2021 року, який відбудеться в Києві, оприлюднили склад учасників одиночної чоловічої сітки.

У боротьбі за європейську корону візьмуть участь і два українці: Артем Почторьов і Данило Боснюк. Багаторічний лідер української збірної Артем Почтарьов наразі 31-й у європейському рейтингу та 90-й - у світовому. 20-річний Данило Боснюк отримав Wild Card від організаторів чемпіонату. Обидва українця уродженці міста Лисичанськ - Артем тренується в Києві, а Денис - у Дніпрі.

Зазначимо, що перші п'ятірка сіяних - представники Данії, а лідери посіву європейської першості Віктор Аксельсен і Андерс Антонсен є 2 і 3 ракетками світу відповідно.