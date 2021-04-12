Джерело - Чемпіон.

Дві українські пари візьмуть участь у домашньому чемпіонаті Європи, який відбудеться в Києві з 27 квітня по 2 травня.

Анастасія Прозорова та Валерія Рудакова потрапили до основної сітки за рейтигом, а Поліна Бугрова та Марія Столяренко отримали Wild Card від організаторів першості.

Першими сіяними стали представниці Болгарії Габріела Стоєва та Стефані Стоєва. Другі сіяні - англійки Хлоє Бьорч і Лорен Сміт, треті - данська пара Майкен Фройргаард - Сара Тігесен.

Склад учасників чоловічого одиночного розряду - ТУТ, жіночого - ТУТ, чоловічого парного - ТУТ.