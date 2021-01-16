Браун: Феррарі точно підніметься в новому сезоні

Скудерія Феррарі має показати кращі результати в новому сезоні Формули-1.

Таку думку висловив директор McLaren Зак Браун.

"Різниця між командами з третього по сьоме місце мінімальна. Кожна з них в якийсь момент минулого сезону була третьою за швидкістю. І в цьому році боротьба продовжиться", - заявив менеджер.

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"З огляду на ресурси і склад пілотів Ferrari, якщо вони додадуть в швидкості і стабільності, то здатні на набагато більше, ніж шосте місце, як в минулому році", - переконаний Браун.