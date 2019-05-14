У Формулу-1 повертається Гран-прі Нідерландів

Гран-прі Нідерландів на легендарній трасі в Зандворте повертається в Формулу-1, угода розрахована на три роки.

Про це повідомляє офіційний сайт королівських гонок.

Це буде 31-й Гран-прі Нідерландів в історії. В останній раз боліди Формули-1 боролися за перемогу на автодромі в Зандворте в далекому 1985 році. Тоді перемога дісталася Нікі Лауде.

Нагадаємо, що в квітні 2020 року в Ханої відбудеться дебютний етап королівських гонок у В'єтнамі. А в 2021 році в календарі Формули-1 може з'явитися Гран-прі Саудівської Аравії.

У загальному заліку Формули-1 лідирує пілот Мерседеса Льюїс Гамільтон, випереджаючи партнера по команді Валлтері Боттаса на 7 очок. Представник Феррарі Себастьян Феттель йде четвертим, на третій позиції пілот Ред Булл Макс Ферстаппен. У Кубку конструкторів також впевнено лідирує Мерседес.

Наступним відбудеться Гран-прі Монако, який пройде з 23 по 26 травня.

Нагадаємо, наприкінці року випустять фільм про Шумахера.

Також, Іспанія може втратити етап Формули-1.

Джерело - Сайт королівських гонок.