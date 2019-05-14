Мій профіль
Ястремська - Наварро: Онлайн-трансляція
Сьогодні 11:55 718
Стаховський пробився в 1/8 фіналу турніру в Кванджу
Сьогодні 09:40 360
Цуренко без бою програла Путінцевій
Вчора 13:41 880
Українки здобули срібло на етапі Кубка світу в Тунісі
Вчора 10:44 584
Лунін отримав одну з найкращих оцінок за матч з Еспаньйолом
Вчора 10:36 1714
Світоліна і Цуренко втримують позиції, Козлова у ТОП-70
Вчора 09:46 666
Зінченко: Мені заборонили підходити до кубка
Вчора 08:45 2808
Українка Кручова одружилася зі скандально відомим росіянином Логіновим
Вчора 08:36 1807
Манчестер Сіті став чемпіоном Англії
12.05.2019 19:10 1261
Зірок українського спорту підозрюють у несплаті податків
12.05.2019 14:41 1418
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
14:01 Блог Перший європейський кубок в історії Динамо. 44-роки тому кияни виграли Кубок володарів кубків 222
14:01 Автоспорт У Формулу-1 повертається Гран-прі Нідерландів 193
13:40 Інше Українська спортсменка показала фантастичну координацію 549
13:20 Футбол Захисника Ворскли викликали в збірну України 422
13:00 Бокс Ломаченко віддає батьку половину свого гонорару 447 1
13:00 Блог Вільямс стала автором найкращого удару дня на турнірі в Римі 237
12:38 Футбол Бейл може перебратися до Китаю 303
12:15 Волейбол Український волейболіст може продовжити кар'єру в Росії 375
12:14 Блог Уболівальники зірвали матч чемпіонату Швейцарії й відібрали форму у гравців 470
11:55 Теніс Ястремська - Наварро: Онлайн-трансляція 718
11:40 Футбол Люка Зідан замість Луніна може стати другим воротарем Реала 724
11:20 Хокей Італія - Латвія: онлайн трансляція матчу чемпіонату світу 262
11:00 Футбол ПСЖ зацікавився гравцями Реала 441
10:40 Баскетбол Лейкерс очолив екс-наставник Пейсерс 385
10:20 Футбол Фінансові вимоги Погби проблема для Реала 525
10:00 Футбол Коломойський не фінансує клуб - директор Карпат 511
09:40 Теніс Стаховський пробився в 1/8 фіналу турніру в Кванджу 360
09:20 Футбол Тоттенгем може підписати захисника Фулгема 413
09:00 Бокс Ф'юрі: Я став королем надважкого дивізіону надравши дупу Кличку 710
08:40 Хокей Сан-Хосе поступився Сент-Луїсу в другому матчі серії 902
08:25 Футбол Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію 199243
08:00 ММА З Мак-Грегора зняли звинувачення в пограбуванні 388
07:30 Блог Фанати Манчестер Сіті присвятили пісню Зінченку 1470
07:00 Футбол Усі голи 28-го туру Першої ліги 267
00:20 Хокей Сан-Хосе - Сент-Луїс: онлайн-трансляція матчу НХЛ 666

У Формулу-1 повертається Гран-прі Нідерландів

Сьогодні 14:01 193 0
У Формулу-1 повертається Гран-прі Нідерландів

Гран-прі Нідерландів на легендарній трасі в Зандворте повертається в Формулу-1, угода розрахована на три роки.

Про це повідомляє офіційний сайт королівських гонок.

Це буде 31-й Гран-прі Нідерландів в історії. В останній раз боліди Формули-1 боролися за перемогу на автодромі в Зандворте в далекому 1985 році. Тоді перемога дісталася Нікі Лауде.

Нагадаємо, що в квітні 2020 року в Ханої відбудеться дебютний етап королівських гонок у В'єтнамі. А в 2021 році в календарі Формули-1 може з'явитися Гран-прі Саудівської Аравії.

У загальному заліку Формули-1 лідирує пілот Мерседеса Льюїс Гамільтон, випереджаючи партнера по команді Валлтері Боттаса на 7 очок. Представник Феррарі Себастьян Феттель йде четвертим, на третій позиції пілот Ред Булл Макс Ферстаппен. У Кубку конструкторів також впевнено лідирує Мерседес.

Наступним відбудеться Гран-прі Монако, який пройде з 23 по 26 травня.

Нагадаємо, наприкінці року випустять фільм про Шумахера.

Також, Іспанія може втратити етап Формули-1.

Джерело - Сайт королівських гонок.

#Гран-прі, #Формула-1, #Нідерланди
Коментарі ()