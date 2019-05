У Формулу-1 повертається Гран-прі Нідерландів

Гран-прі Нідерландів на легендарній трасі в Зандворте повертається в Формулу-1, угода розрахована на три роки.

Про це повідомляє офіційний сайт королівських гонок.

Це буде 31-й Гран-прі Нідерландів в історії. В останній раз боліди Формули-1 боролися за перемогу на автодромі в Зандворте в далекому 1985 році. Тоді перемога дісталася Нікі Лауде.

Zandvoort. We're coming.



The #DutchGP is back 🇳🇱



See you in 2020 👊#F1 pic.twitter.com/uUfauZ79Em