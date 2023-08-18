На чемпіонаті світу з легкої атлетики візьмуть участь 29 українських спортсменів

Джерело - Чемпіон.
З 19 по 27 серпня в столиці Угорщини - Будапешті відбудеться 19-й чемпіонат світу з легкої атлетики 2023 року. 200 атлетів з понад 200 країн розіграють 49 комплектів медалей.
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати
Україну представлятимуть 29 атлетів у 12 дисциплінах - 11 чоловіків у 8 видах і 18 жінок у 10 видах.
Чоловіки
- Олександр Погорілко, 400 метрів
- Олег Дорощук, стрибки у висоту
- Дмитро Нікітін, стрибки у висоту
- Андрій Проценко, стрибки у висоту
- Владислав Малихін, стрибки з жердиною
- Роман Кокошко, штовхання ядра
- Михайло Кохан, метання молота
- Артур Фельфнер, метання списа
- Сергій Світличний, спортивна ходьба, 20 км
- Іван Банзерук, спортивна ходьба, 35 км
- Ігор Главан, спортивна ходьба, 35 км
Жінки
- Катерина Климюк, 400 метрів
- Наталія Кроль, 800 метрів
- Ольга Ляхова, 800 метрів
- Анна Рижикова, 400 метрів з бар’єрами
- Вікторія Ткачук, 400 метрів з бар’єрами
- Наталія Стребкова, 3000 метрів з перешкодами
- Ірина Геращенко, стрибки у висоту
- Юлія Левченко, стрибки у висоту
- Ярослава Магучіх, стрибки у висоту
- Юлія Чумаченко, стрибки у висоту
- Марина Бех-Романчук, стрибки в довжину, потрійний стрибок
- Марія Сіней, потрійний стрибок
- Ірина Климець, метання молота
- Людмила Оляновська, спортивна ходьба, 20 км
- Олена Собчук, спортивна ходьба, 20 км
- Ганна Шевчук, спортивна ходьба, 20 км
- Василина Сидорчук, спортивна ходьба, 35 км
- Аліна Цвілій, спортивна ходьба, 35 км.
На попередньому чемпіонаті світу, який через пандемію Covid-19 відбувся у 2022 році, Україну представляло 22 спортсмени. Українські атлети вибороли 2 медалі: Ярослава Магучіх завоювала срібло в стрибках у висоту, а Андрій Проценко виборов бронзу в цій же дисципліні.