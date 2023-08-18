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На чемпіонаті світу з легкої атлетики візьмуть участь 29 українських спортсменів

Сьогодні 11:07 1937 0
На чемпіонаті світу з легкої атлетики візьмуть участь 29 українських спортсменів
#Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023

Джерело - Чемпіон.

З 19 по 27 серпня в столиці Угорщини - Будапешті відбудеться 19-й чемпіонат світу з легкої атлетики 2023 року. 200 атлетів з понад 200 країн розіграють 49 комплектів медалей.

Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати

Україну представлятимуть 29 атлетів у 12 дисциплінах - 11 чоловіків у 8 видах і 18 жінок у 10 видах.

Чоловіки

  1. Олександр Погорілко, 400 метрів
  2. Олег Дорощук, стрибки у висоту
  3. Дмитро Нікітін, стрибки у висоту
  4. Андрій Проценко, стрибки у висоту
  5. Владислав Малихін, стрибки з жердиною
  6. Роман Кокошко, штовхання ядра
  7. Михайло Кохан, метання молота
  8. Артур Фельфнер, метання списа
  9. Сергій Світличний, спортивна ходьба, 20 км
  10. Іван Банзерук, спортивна ходьба, 35 км
  11. Ігор Главан, спортивна ходьба, 35 км

Жінки

  1. Катерина Климюк, 400 метрів
  2. Наталія Кроль, 800 метрів
  3. Ольга Ляхова, 800 метрів
  4. Анна Рижикова, 400 метрів з бар’єрами
  5. Вікторія Ткачук, 400 метрів з бар’єрами
  6. Наталія Стребкова, 3000 метрів з перешкодами
  7. Ірина Геращенко, стрибки у висоту
  8. Юлія Левченко, стрибки у висоту
  9. Ярослава Магучіх, стрибки у висоту
  10. Юлія Чумаченко, стрибки у висоту
  11. Марина Бех-Романчук, стрибки в довжину, потрійний стрибок
  12. Марія Сіней, потрійний стрибок
  13. Ірина Климець, метання молота
  14. Людмила Оляновська, спортивна ходьба, 20 км
  15. Олена Собчук, спортивна ходьба, 20 км
  16. Ганна Шевчук, спортивна ходьба, 20 км
  17. Василина Сидорчук, спортивна ходьба, 35 км
  18. Аліна Цвілій, спортивна ходьба, 35 км.

На попередньому чемпіонаті світу, який через пандемію Covid-19 відбувся у 2022 році, Україну представляло 22 спортсмени. Українські атлети вибороли 2 медалі: Ярослава Магучіх завоювала срібло в стрибках у висоту, а Андрій Проценко виборов бронзу в цій же дисципліні.

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