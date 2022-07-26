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Дві медалі України: усі чемпіони та призери чемпіонату світу-2022

Сьогодні 08:06 845 0
Дві медалі України: усі чемпіони та призери чемпіонату світу-2022
#Чемпіонат світу з легкої атлетики-2022

Джерело - Чемпіон.

Кілька годин тому в американському місті Орегон завершився 18-й чемпіонат світу з легкої атлетики.

Спортсмени 192 країн протягом 10 днів розіграли 49 комплектів нагород. Найбільше медалей завоювали господарі першості - 33, із яких 13 золотих.

Українські легкоатлети здобули 2 медалі  та посіле 31 сходинку в медальному заліку та 21 - у загальному. На чемпіонаті світу 2019 року в Досі українці здобули також 2 медалі - 2 срібні, а Ярослава Магучіх стала володаркою медалі на другому ЧС поспіль.

На ЧС в Юджині було встановлено три світових рекорди - Сідні Маклафлін (США), біг 400 м з бар'єрами, Арманд Дюплантіс (Швеція), стрибки з жердиною та Тобі Амусан (Нігерія), 100 м з бар'єрами.

Чемпіонат мав відбутися в 2021 році (6-15 серпня), але через пандемію Covid-19, внаслідок якої Олімпійські ігри-2020 було пересено на 2021 рік, головні світові змагання легкоатлетів були перенесені на липень 2022 року.

Усі чемпіони та призери чемпіонату світу-2022

15 липня

Дисципліна Золото Срібло Бронза
Спортивна ходьба 20 км, жінки Кімберлі Гарсія Леон (Перу) - 1:26:58, NR Катаржина Зджебло (Польща) - 1:27:31 NR Шиджи Кіянг (Китай) - 1:28:17
Спортивна ходьба 20 км, чоловіки Тосікадзу Яманісі (Японія) - 1:19:07 Кокі Ікеда (Японія) - 1:19:14, WL Персіус Карлстром (Швеція) - 1:19:18
Змішана естафета 4х400 Домініканська республика - 3:09.82 Нідерланди - 3:09.90, NR США - 3:10.16, SB

16 липня

Дисципліна Золото Срібло Бронза
Метання молота, чоловіки Павел Файдек (Польща) - 81.98 WL Войцех Новицький (Польща) - 81.03 Ейванд Хенріксен (Норвегія) - 80.87 SB
Біг 10 000 м, чоловіки Тосікадзу Яманісі (Японія) - 1:19:07 Кокі Ікеда (Японія) - 1:19:14, WL Персіус Карлстром (Швеція) - 1:19:18
Стрибки у довжину, чоловіки Цзянань Ван (Китай) - 8.36 Мітіадіс Тентоглу (Греція) - 8,32 Саймон Ехаммер (Швейцарія) - 8,16
Штовхання ядра, жінки Чейз Ілі (США) - 20.49 Ліцзяо Гун (Китай) - 20,39 Джессіка Шілдер (Нідерланди) - 19,77
Біг 100, чоловіки Фред Керлі (США) - 9.86 Марвін Брейсі (США) - 9.88 Трейвон Броммель (США) - 9.88

17 липня

Дисципліна Золото Срібло Бронза
Біг 10000 м, чоловіки Джошуа Чептегей (Уганда) - 27:27.43, SB Стенлі Вайчака Мбуру (Кенія) - 27:27.90, SB Якоб Кіплімо (Уганда) 27:27.97, SB
Марафон, чоловіки Тамірат Тола (Ефіопія) - 2:05:36 CR Мосінет Ґеремев (Ефіопія) - 2:06:44 Башир Абді (Бельгія) - 2:06:48
Метання молота, жінки Брук Андерсен (США) - 78.96 Кемрин Роджерс (Канада) - 75.52 Джені Кессанвойд (США) - 74.86
Стрибки з жердиною, жінки Кеті Наджеотт (США) - 4.85 Сенді Морріс (США) - 4.85 Ніна Кеннеді (Австралія) - 4,80 м.
Штовхання ядра, чоловіки Раян Кроузер (США) - 22.94, CR Джо Ковач (США) - 22.89, SB Джош Авотунде (США) - 22.29, PB
Біг 110 м з бар'єрами, чоловіки Грант Голловей (США) - 13.03 Трей Каннінгем (США) - 13.08 Асьєр Мартінес (Іспанія) - 13.17, PB
Біг 100 м,жінки Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс (Ямайка) - 10.67, CR Шеріка Джексон (Ямайка) - 10.73, PB Елейн Томпсон (Ямайка) - 10.81

18 липня

Дисципліна Золото Срібло Бронза
Марафон, жінки Готітом Гебресласе (Ефіопія) - 2:18:11, CR Джудіт Джептум Корір (Кенія) - 2:18:20, PB Лонах Чемтай Корліма (Ізраїль) - 2:20:18
Стрибки у висоту, чоловіки Мутах Есса Баршим (Катар) - 2.37,WL Сан Хьок (Південна Корея) - 2.35 =NR Андрій Проценко (Україна) - 2.33
Потрійний стрибок,жінки Юлімар Рохас (Венесуела) - 15.47 WL Шанейка Рікеттс (Ямайки) - 14.89, SB Торі Франклін (США) - 14.72, SB
Біг 3000 м із перешкодами, чоловіки Суф'ян ель Баккалі (Марокко) - 8:25.13 Ламеча Гірма (Ефіопія) - 8:26.01 Консеслус Кіпруто (Кенія) - 8:27.92
Біг 1500 м, жінки Фаіт Кіп'єгон (Кенія) - 3:52.96 Гудаф Цегай (Ефіопія) - 3:54.52 Лаура Муір (Велика Британія) - 3:55.28, SB
Семиборство Нафіссату Тіам (Бельгія) - 6947 Аноук Веттер (Нідерланди) -  6867 Анна Холл (США) - 6755

19 липня

Дисципліна Золото Срібло Бронза
Стрибки у висоту, жінки Елеанор Паттерсон (Австралія) - 2.02 AR Ярослава Магучіх (Україна) - 2.02 Єлєна Валлортігара (Італія) - 2.00
Метання диска, чоловіки Кріст'ян Чех (Словенія) - 71.13 CR Миколас Алекна (Литва) - 69.27 Андреас Гудзіус (Литва) - 67.55
Біг 1500 м, чоловіки Джейк Вайтман (Велика Британія) - 3:29.23 WL Якоб Інгебрігтсен (Норвегія) - 3:29.47 SB Мохамед Катір (Іспанія) - 3:29.90 SB
400 м з бар'єрами, чоловіки Алісон Дос Сантос (Бразилія) - 46.29 WL Рай Бенджамін (США) - 46.89 SB Тревор Бассітт (США) - 47.39 PB

20 липня

Дисципліна Золото Срібло Бронза
Метання диска, жінки Бін Фенг (Китай) - 69.12 PB Сандра Перкович (Хорватія) - 68.45 PB Валері Алльман (США) - 68.30
Біг 3000 м із перешкодами, жінки Нора Жеруто (Казахстан) - 8:53.02 CR Верквуха Гетачью (Ефіопія) - 8:54.61 NR Мекідес Абебе (Ефіопія) - 8:56.08 PB

21 липня

Дисципліна Золото Срібло Бронза
Біг 200 м, жінки Шеріка Джексон (Ямайка) - 21.45 CR Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс (Ямайка) - 21.81 SB Діна Ашер-Сміт (Велика Британія) - 22.02 
Біг 200 м, чоловіки Ноа Лайлз (США) - 19.31 WL Кенет Беднарек (США) - 19.77 SB Еррійон Найтон (США) - 19.80

22 липня

Дисципліна Золото Срібло Бронза
Спиртивна ходьба 35 км, жінки Кімберлі Гарсія Леон (Перу) - 2:39:16 CR Катаржина Зджебло (Польща) - 2:40:03 PB Шиджи Кіянг (Китай) - 2:40:37 AR
Метання списа, жінки Кейсі-Лі Барбер (Австралія) - 66.91 WL Кара Вінгер (США) - 64.05 Харука Кітагучі (Японія) - 63.27
Біг 400 м, жінки Шонна Міллер-Уйбо (Багами) - 49.11 WL Марілейді Пауліно (Домініканська Республіка) - 49.60 Сада Вілльямс (Бермудські острови - 49.75 NR
Біг 400 м, чоловіки Майкл Норман (США) - 44.29 Кірані Джеймс (Гренада) - 44.48 Метью Хадсон-Сміт (Велика Британія - 44.66
Біг 400 м з бар'єрами, жінки Сідні Маклафлін (США) - 50.68 WR Фенке Бол (Нідерланди) -  52.27 =SB Ділліла Мухамед (США) - 53.13 SB

23 липня

Дисципліна Золото Срібло Бронза
Потрійний стрибок, чоловіки Педро Пічардо (Португалія) - 17.95 SB Юг Фабріс (Буркіна Фасо) - 17.55 SB Чжу Ямін (Китай) - 17.31 SB
Біг 800 м, чоловіки Кіпкуруй Корір (Кенія) - 1:43.71 SB Джамел Седжаті (Алжир) - 1:44,14 Марко Ароп (Канада) -  1:44,28
Біг 5000 м, жінки Гудаф Цегай (Ефіопія) - 14:46.29 Беатріс Чебет (Кенія) - 14:46.75 SB Давіт Сеяум (Ефіопія) - 14:47.36
Метання списа, чоловіки Андерсон Пітерс (Гренада) - 90.54 Нірадж Чопра (Індія) - 88.13 Якуб Вадлейх (Чехія) - 88.09
Естафета 4х100, жінки США - 41.14 SB Ямайка - 41.18 SB Німеччина - 42.03 SB
Естафета 4х100, чоловіки Канада - 37.48 SB США - 37.55 SB Велика Британія - 37.83 SB

24 липня

Дисципліна Золото Срібло Бронза
Спиртивна ходьба 35 км, чоловіки Массімо Стано (Італія) - 2:23:14 CR Масатора Кавано (Японія) - 2:23:15 AR Персіус Карлстром (Швеція) - 2:23:15 AR
Стрибки з жердиною Арманд Дюплантіс (Швеція) - 6.21 WR Крістофер Нільсен (США) -  5.94 Ернест Джон Обієна (Філіппіни) - 5.94
Стрибки у довжину, жінки Малайка Міхамбо (Німеччина) - 7.12 SB Есе Бруно (Нігерія) - 7.02 SB Летиція Осо Бруно (Бразилія) - 6.89 PB
Біг 5000 м, чоловіки Якоб Інгебрігтсен (Норвегія) - 13:09.24 Якоб Кроп (Кенія) - 13:09.98 Оскара Челімо (Уганда) - 13:10.20 SB
Біг 800 м, жінки Атінг Му (США) - 1:56.30 WL Кілі Годжкінсон (Велика Британія) - 1:56.38 SB Марі Мораа (Кенії) -  1:56.71 PB
100 м з бар'єрами, жінки Тобі Амусан (Нігерія) - 12.06 Брітані Андерсон (Ямайка) - 12.23 Жасмин Камачо-Квінн (Парагвай) - 12.23
Естафета 4х400 м, жінки США - 3:17.79 WL Ямайка - 3:20.74 SB Велика Британія - 3:22.64 SB
Естафета 4х400 м, чоловіки
 США - 2:56.17 WL Ямайка - 2:58.58 SB Бельгія - 2:58.7258 SB
Десятиборство Кевін Маєр (Франція) - 8816 SB Пірс Лепаж (Канада) - 8701 PB Захері Зімек (США) - 8676 PB

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