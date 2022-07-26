Дві медалі України: усі чемпіони та призери чемпіонату світу-2022

Джерело - Чемпіон.
Кілька годин тому в американському місті Орегон завершився 18-й чемпіонат світу з легкої атлетики.
Спортсмени 192 країн протягом 10 днів розіграли 49 комплектів нагород. Найбільше медалей завоювали господарі першості - 33, із яких 13 золотих.
Українські легкоатлети здобули 2 медалі та посіле 31 сходинку в медальному заліку та 21 - у загальному. На чемпіонаті світу 2019 року в Досі українці здобули також 2 медалі - 2 срібні, а Ярослава Магучіх стала володаркою медалі на другому ЧС поспіль.
На ЧС в Юджині було встановлено три світових рекорди - Сідні Маклафлін (США), біг 400 м з бар'єрами, Арманд Дюплантіс (Швеція), стрибки з жердиною та Тобі Амусан (Нігерія), 100 м з бар'єрами.
Чемпіонат мав відбутися в 2021 році (6-15 серпня), але через пандемію Covid-19, внаслідок якої Олімпійські ігри-2020 було пересено на 2021 рік, головні світові змагання легкоатлетів були перенесені на липень 2022 року.
Усі чемпіони та призери чемпіонату світу-2022
15 липня
|Дисципліна
|Золото
|Срібло
|Бронза
|Спортивна ходьба 20 км, жінки
|Кімберлі Гарсія Леон (Перу) - 1:26:58, NR
|Катаржина Зджебло (Польща) - 1:27:31 NR
|Шиджи Кіянг (Китай) - 1:28:17
|Спортивна ходьба 20 км, чоловіки
|Тосікадзу Яманісі (Японія) - 1:19:07
|Кокі Ікеда (Японія) - 1:19:14, WL
|Персіус Карлстром (Швеція) - 1:19:18
|Змішана естафета 4х400
|Домініканська республика - 3:09.82
|Нідерланди - 3:09.90, NR
|США - 3:10.16, SB
16 липня
|Дисципліна
|Золото
|Срібло
|Бронза
|Метання молота, чоловіки
|Павел Файдек (Польща) - 81.98 WL
|Войцех Новицький (Польща) - 81.03
|Ейванд Хенріксен (Норвегія) - 80.87 SB
|Біг 10 000 м, чоловіки
|Тосікадзу Яманісі (Японія) - 1:19:07
|Кокі Ікеда (Японія) - 1:19:14, WL
|Персіус Карлстром (Швеція) - 1:19:18
|Стрибки у довжину, чоловіки
|Цзянань Ван (Китай) - 8.36
|Мітіадіс Тентоглу (Греція) - 8,32
|Саймон Ехаммер (Швейцарія) - 8,16
|Штовхання ядра, жінки
|Чейз Ілі (США) - 20.49
|Ліцзяо Гун (Китай) - 20,39
|Джессіка Шілдер (Нідерланди) - 19,77
|Біг 100, чоловіки
|Фред Керлі (США) - 9.86
|Марвін Брейсі (США) - 9.88
|Трейвон Броммель (США) - 9.88
17 липня
|Дисципліна
|Золото
|Срібло
|Бронза
|Біг 10000 м, чоловіки
|Джошуа Чептегей (Уганда) - 27:27.43, SB
|Стенлі Вайчака Мбуру (Кенія) - 27:27.90, SB
|Якоб Кіплімо (Уганда) 27:27.97, SB
|Марафон, чоловіки
|Тамірат Тола (Ефіопія) - 2:05:36 CR
|Мосінет Ґеремев (Ефіопія) - 2:06:44
|Башир Абді (Бельгія) - 2:06:48
|Метання молота, жінки
|Брук Андерсен (США) - 78.96
|Кемрин Роджерс (Канада) - 75.52
|Джені Кессанвойд (США) - 74.86
|Стрибки з жердиною, жінки
|Кеті Наджеотт (США) - 4.85
|Сенді Морріс (США) - 4.85
|Ніна Кеннеді (Австралія) - 4,80 м.
|Штовхання ядра, чоловіки
|Раян Кроузер (США) - 22.94, CR
|Джо Ковач (США) - 22.89, SB
|Джош Авотунде (США) - 22.29, PB
|Біг 110 м з бар'єрами, чоловіки
|Грант Голловей (США) - 13.03
|Трей Каннінгем (США) - 13.08
|Асьєр Мартінес (Іспанія) - 13.17, PB
|Біг 100 м,жінки
|Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс (Ямайка) - 10.67, CR
|Шеріка Джексон (Ямайка) - 10.73, PB
|Елейн Томпсон (Ямайка) - 10.81
18 липня
|Дисципліна
|Золото
|Срібло
|Бронза
|Марафон, жінки
|Готітом Гебресласе (Ефіопія) - 2:18:11, CR
|Джудіт Джептум Корір (Кенія) - 2:18:20, PB
|Лонах Чемтай Корліма (Ізраїль) - 2:20:18
|Стрибки у висоту, чоловіки
|Мутах Есса Баршим (Катар) - 2.37,WL
|Сан Хьок (Південна Корея) - 2.35 =NR
|Андрій Проценко (Україна) - 2.33
|Потрійний стрибок,жінки
|Юлімар Рохас (Венесуела) - 15.47 WL
|Шанейка Рікеттс (Ямайки) - 14.89, SB
|Торі Франклін (США) - 14.72, SB
|Біг 3000 м із перешкодами, чоловіки
|Суф'ян ель Баккалі (Марокко) - 8:25.13
|Ламеча Гірма (Ефіопія) - 8:26.01
|Консеслус Кіпруто (Кенія) - 8:27.92
|Біг 1500 м, жінки
|Фаіт Кіп'єгон (Кенія) - 3:52.96
|Гудаф Цегай (Ефіопія) - 3:54.52
|Лаура Муір (Велика Британія) - 3:55.28, SB
|Семиборство
|Нафіссату Тіам (Бельгія) - 6947
|Аноук Веттер (Нідерланди) - 6867
|Анна Холл (США) - 6755
19 липня
|Дисципліна
|Золото
|Срібло
|Бронза
|Стрибки у висоту, жінки
|Елеанор Паттерсон (Австралія) - 2.02 AR
|Ярослава Магучіх (Україна) - 2.02
|Єлєна Валлортігара (Італія) - 2.00
|Метання диска, чоловіки
|Кріст'ян Чех (Словенія) - 71.13 CR
|Миколас Алекна (Литва) - 69.27
|Андреас Гудзіус (Литва) - 67.55
|Біг 1500 м, чоловіки
|Джейк Вайтман (Велика Британія) - 3:29.23 WL
|Якоб Інгебрігтсен (Норвегія) - 3:29.47 SB
|Мохамед Катір (Іспанія) - 3:29.90 SB
|400 м з бар'єрами, чоловіки
|Алісон Дос Сантос (Бразилія) - 46.29 WL
|Рай Бенджамін (США) - 46.89 SB
|Тревор Бассітт (США) - 47.39 PB
20 липня
|Дисципліна
|Золото
|Срібло
|Бронза
|Метання диска, жінки
|Бін Фенг (Китай) - 69.12 PB
|Сандра Перкович (Хорватія) - 68.45 PB
|Валері Алльман (США) - 68.30
|Біг 3000 м із перешкодами, жінки
|Нора Жеруто (Казахстан) - 8:53.02 CR
|Верквуха Гетачью (Ефіопія) - 8:54.61 NR
|Мекідес Абебе (Ефіопія) - 8:56.08 PB
21 липня
|Дисципліна
|Золото
|Срібло
|Бронза
|Біг 200 м, жінки
|Шеріка Джексон (Ямайка) - 21.45 CR
|Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс (Ямайка) - 21.81 SB
|Діна Ашер-Сміт (Велика Британія) - 22.02
|Біг 200 м, чоловіки
|Ноа Лайлз (США) - 19.31 WL
|Кенет Беднарек (США) - 19.77 SB
|Еррійон Найтон (США) - 19.80
22 липня
|Дисципліна
|Золото
|Срібло
|Бронза
|Спиртивна ходьба 35 км, жінки
|Кімберлі Гарсія Леон (Перу) - 2:39:16 CR
|Катаржина Зджебло (Польща) - 2:40:03 PB
|Шиджи Кіянг (Китай) - 2:40:37 AR
|Метання списа, жінки
|Кейсі-Лі Барбер (Австралія) - 66.91 WL
|Кара Вінгер (США) - 64.05
|Харука Кітагучі (Японія) - 63.27
|Біг 400 м, жінки
|Шонна Міллер-Уйбо (Багами) - 49.11 WL
|Марілейді Пауліно (Домініканська Республіка) - 49.60
|Сада Вілльямс (Бермудські острови - 49.75 NR
|Біг 400 м, чоловіки
|Майкл Норман (США) - 44.29
|Кірані Джеймс (Гренада) - 44.48
|Метью Хадсон-Сміт (Велика Британія - 44.66
|Біг 400 м з бар'єрами, жінки
|Сідні Маклафлін (США) - 50.68 WR
|Фенке Бол (Нідерланди) - 52.27 =SB
|Ділліла Мухамед (США) - 53.13 SB
23 липня
|Дисципліна
|Золото
|Срібло
|Бронза
|Потрійний стрибок, чоловіки
|Педро Пічардо (Португалія) - 17.95 SB
|Юг Фабріс (Буркіна Фасо) - 17.55 SB
|Чжу Ямін (Китай) - 17.31 SB
|Біг 800 м, чоловіки
|Кіпкуруй Корір (Кенія) - 1:43.71 SB
|Джамел Седжаті (Алжир) - 1:44,14
|Марко Ароп (Канада) - 1:44,28
|Біг 5000 м, жінки
|Гудаф Цегай (Ефіопія) - 14:46.29
|Беатріс Чебет (Кенія) - 14:46.75 SB
|Давіт Сеяум (Ефіопія) - 14:47.36
|Метання списа, чоловіки
|Андерсон Пітерс (Гренада) - 90.54
|Нірадж Чопра (Індія) - 88.13
|Якуб Вадлейх (Чехія) - 88.09
|Естафета 4х100, жінки
|США - 41.14 SB
|Ямайка - 41.18 SB
|Німеччина - 42.03 SB
|Естафета 4х100, чоловіки
|Канада - 37.48 SB
|США - 37.55 SB
|Велика Британія - 37.83 SB
24 липня
|Дисципліна
|Золото
|Срібло
|Бронза
|Спиртивна ходьба 35 км, чоловіки
|Массімо Стано (Італія) - 2:23:14 CR
|Масатора Кавано (Японія) - 2:23:15 AR
|Персіус Карлстром (Швеція) - 2:23:15 AR
|Стрибки з жердиною
|Арманд Дюплантіс (Швеція) - 6.21 WR
|Крістофер Нільсен (США) - 5.94
|Ернест Джон Обієна (Філіппіни) - 5.94
|Стрибки у довжину, жінки
|Малайка Міхамбо (Німеччина) - 7.12 SB
|Есе Бруно (Нігерія) - 7.02 SB
|Летиція Осо Бруно (Бразилія) - 6.89 PB
|Біг 5000 м, чоловіки
|Якоб Інгебрігтсен (Норвегія) - 13:09.24
|Якоб Кроп (Кенія) - 13:09.98
|Оскара Челімо (Уганда) - 13:10.20 SB
|Біг 800 м, жінки
|Атінг Му (США) - 1:56.30 WL
|Кілі Годжкінсон (Велика Британія) - 1:56.38 SB
|Марі Мораа (Кенії) - 1:56.71 PB
|100 м з бар'єрами, жінки
|Тобі Амусан (Нігерія) - 12.06
|Брітані Андерсон (Ямайка) - 12.23
|Жасмин Камачо-Квінн (Парагвай) - 12.23
|Естафета 4х400 м, жінки
|США - 3:17.79 WL
|Ямайка - 3:20.74 SB
|Велика Британія - 3:22.64 SB
|Естафета 4х400 м, чоловіки
|США - 2:56.17 WL
|Ямайка - 2:58.58 SB
|Бельгія - 2:58.7258 SB
|Десятиборство
|Кевін Маєр (Франція) - 8816 SB
|Пірс Лепаж (Канада) - 8701 PB
|Захері Зімек (США) - 8676 PB