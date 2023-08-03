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Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати

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Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати
#Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023

Джерело - Чемпіон.

З 19 по 27 серпня в столиці Угорщини - Будапешті відбудеться 19-й чемпіонат світу з легкої атлетики 2023 року. 200 атлетів з понад 200 країн розіграють 49 комплектів медалей.

Українське представництво визначиться найближчими днями після завершення усіх ліцензійних змагань. На попередньому чемпіонаті світу, який через пандемію Covid-19 відбувся у 2022 році, українські атлети вибороли 2 медалі: Ярослава Магучіх завоювала срібло в стрибках у висоту, а Андрій Проценко виборов бронзу в цій же дисципліні.

19 серпня, день 1

(4 комплекти медалей)

Ранкова сесія

  • 09:50*. Спортивна ходьба 20 км, чоловіки. Фінал
  • 11:30. Штовхання, чоловіки. Кваліфікація
  • 11:35. Семиборство, жінки. 100 м з бар'єрами
  • 12:05. Змішана естафета 4х400. Попередні забіги
  • 12:35. 3000 м з перешкодами, чоловіки. Попередні забіги
  • 12:45. Стрибки у висоту, жінки. Кваліфікація
  • 13:00. Метання молота, чоловіки. Кваліфікація, група A
  • 13:25. Стрибки у довжину, жінки. Кваліфікація
  • 13:35. Біг 100 м, чоловіки. Попередній раунд
  • 14:15. Біг 1500 м, жінки. Попередні забіги
  • 14:40. Метання молота, чоловіки. Кваліфікація, група B

* - київський час

Вечірня сесія

  • 19:15. Церемонія відкриття
  • 20:02. Біг 1500 м, чоловіки. Попередні забіги
  • 20:05. Семиборство, жінки. Штовхання ядра
  • 20:10. Метання диска, чоловіки. Кваліфікація, група A
  • 20:35. Потрійний стрибок, чоловіки. Кваліфікація
  • 20:43. Біг 100 м, чоловіки. Попередні забіги
  • 21:30. Семиборство, жінки. Біг 200 м
  • 21:35. Штовхання ядра, чоловіки. Фінал
  • 21:40. Метання диска, чоловіки. Кваліфікація, група B
  • 21:55. Біг 10000 м, жінки. Фінал
  • 22:47. Змішана естафета 4х400 м. Фінал
Дисципліна Золото Срібло Бронза
Спортивна ходьба 20 км, чоловіки
Штовхання ядра, чоловіки
Біг 10000 м, жінки
Змішана естафета 4х400 м

20 серпня, день 2

(6 комплектів медалей)

Ранкова сесія

  • 08:15. Спортивна ходьба 20 км, жінки. Фінал
  • 10:00. Метання диска, жінки. Кваліфікація, група A
  • 10:35. Біг 400 м, жінки. Попередні забіги
  • 10:50. Семиборство, жінки. Стрибки у довжину
  • 11:25. Біг 400 м, чоловіки. Попередні забіги
  • 11:30. Метання диска, жінки. Кваліфікація, група B
  • 11:35. Стрибки у висоту, чоловіки. Кваліфікація
  • 12:25. Біг 400 м з бар'єрами, чоловіки. Попередні забіги
  • 13:00. Семиборство, жінки. Метання списа, група A
  • 13:10. Біг 100 м, жінки. Попередні забіги
  • 14:05. Біг 110 м з бар'єрами, чоловіки. Попередні забіги
  • 14:05. Семиборство, жінки. Метання списа, група B

Вечірня сесія

  • 17:35. Біг 100 м, чоловіки. Півфінали
  • 17:55. Стрибки у довжину, жінки. Фінал
  • 18:05. Біг 1500 м, жінки. Півфінали
  • 18:35. Біг 1500 м, чоловіки. Півфінали
  • 18:50. Метання молота, чоловіки. Фінал
  • 19:00. Семиборство, жінки. Біг 800 м (Фінал)
  • 19:25. Біг 10000 м, чоловіки. Фінал
  • 20:05. Біг 100 м, чоловіки. Фінал
Дисципліна Золото Срібло Бронза
Спортивна ходьба 20 км, жінки
Стрибки у довжину, жінки
Метання молота, чоловіки
Біг 10000 м, чоловіки
Біг 100 м, чоловіки

21 серпня, день 3

(4 комплекти медалей)

Вечірня сесія

  • 19:40. Стрибки з жердиною, жінки. Кваліфікація
  • 19:50. Біг 400 м з бар'єрами, жінки. Попередні забіги
  • 20:35. Біг 400 м, чоловіки. Півфінали
  • 20:40. Потрійний стрибок, чоловіки. Фінал
  • 21:05. Біг 110 м з бар'єрами, чоловіки. Півфінали
  • 21:30. Метання диска, чоловіки. Фінал
  • 21:35. Біг 100 м, жінки. Півфінали
  • 22:10. Біг 400 м, жінки. Півфінали
  • 22:40. Біг 110 м з бар'єрами, чоловіки. Фінал
  • 22:50. Біг 100 м, жінки. Фінал
Дисципліна Золото Срібло Бронза
Потрійний стрибок, чоловіки
Метання диска, чоловіки
Біг 110 м з бар'єрами, чоловіки
Біг 100 м, жінки

22 серпня, день 4

(4 комплекти медалей)

Вечірня сесія

  • 19:40. Біг 100 м з бар'єрами, жінки. Попередні забіги
  • 20:20. Біг 800 м, чоловіки. Попередні забіги
  • 20:55. Стрибки у висоту, чоловіки. Фінал
  • 21:20. Метання диска, жінки. Фінал
  • 21:25. Біг 400 м з бар'єрами, жінки. Півфінали
  • 22:00. Біг 400 м, чоловіки. Півфінали
  • 22:30. Біг 1500 м, жінки. Фінал
  • 22:42. Біг 3000 м з перешкодами, чоловіки. Фінал
Дисципліна Золото Срібло Бронза
Стрибки у висоту, чоловіки
Метання диска, жінки
Біг 1500 м, жінки
Біг 3000 м з перешкодами, чоловіки

23 серпня, день 5

(4 комплекти медалей)

Ранкова сесія

  • 11:05. Біг 800 м, жінки. Попередні забіги
  • 11:15. Стрибки з жердиною, чоловіки. Кваліфікація
  • 11:20. Метання списа, жінки. Кваліфікація, група A
  • 12:10. Біг 5000 м, жінки. Попередні забіги
  • 12:15. Стрибки у довжину, чоловіки. Кваліфікація
  • 12:55. Метання списа, жінки. Кваліфікація, група B
  • 13:05. Біг 200 м, жінки. Попередні забіги
  • 13:50. Біг 200 м, чоловіки. Попередні забіги

Вечірня сесія

  • 20:00. Метання молота, жінки. Кваліфікація, група A
  • 20:10. Потрійний стрибок, жінки. Кваліфікація
  • 20:30. Стрибки з жердиною, жінки. Фінал
  • 20:45. Біг 3000 м з перешкодами, жінки. Попередні забіги
  • 21:35. Метання молота, жінки. Кваліфікація, група B
  • 21:40. Біг 100 м з бар'єрами, жінки. Півфінали
  • 22:15. Біг 1500 м, чоловіки. Фінал
  • 22:35. Біг 400 м, жінки. Фінал
  • 22:50. Біг 400 м з бар'єрами, чоловіки. Фінал
Дисципліна Золото Срібло Бронза
Стрибки з жердиною, жінки
Біг 1500 м, чоловіки

Біг 400 м, жінки
Біг 400 м з бар'єрами, чоловіки

24 серпня, день 6

(7 комплектів медалей)

Ранкова сесія

  • 08:00. Спортивна ходьба 35 км, чоловіки. Фінал
  • 08:00. Спортивна ходьба 35 км, жінки. Фінал

Вечірня сесія

  • 20:00. Біг 5000 м, жінки. Попередні забіги
  • 20:30. Стрибки у довжину, чоловіки. Фінал
  • 20:45. Біг 200 м, жінки. Півфінали
  • 21:15. Метання молота, жінки. Фінал
  • 21:20. Біг 200 м, чоловіки. Півфінал
  • 21:50. Біг 800 м, чоловіки. Півфінал
  • 22:25. Біг 100 м з бар'єрами, жінки. Фінал
  • 22:35. Біг 400 м, чоловіки. Фінал
  • 22:50. Біг 400 м з бар'єрами, жінки. Фінал
Дисципліна Золото Срібло Бронза
Спортивна ходьба 35 км, чоловіки
Спортивна ходьба 35 км, жінки
Стрибки у довжину, чоловіки
Метання молота, жінки
Біг 100 м з бар'єрами, жінки 
 Біг 400 м, чоловіки
 Біг 400 м з бар'єрами, жінки 

25 серпня, день 7

(4 комплекти медалей)

Ранкова сесія

  • 11:05. Десятиборство, чоловіки. Біг 100 м
  • 11:10. Метання списа, чоловіки. Кваліфікація, група A
  • 11:20. Стрибку у висоту, жінки. Кваліфікація
  • 11:55. Десятиборство, чоловіки. Стрибки у висоту
  • 12:45. Метання списа, чоловіки. Кваліфікація, група B
  • 13:20. Десятиборство, чоловіки. Штовхання ядра

Вечірня сесія

  • 19:30. Десятиборство, чоловіки. Стрибки у висоту
  • 20:30. Біг 4х100 м, чоловіки. Попередні забіги
  • 20:35. Потрійний стрибок, жінки. Фінал
  • 21:00. Біг 4х100 м, жінки. Попередні забіги
  • 21:20. Метання списа, жінки. Фінал
  • 21:25. Біг 800 м, жінки. Півфінали
  • 22:05. Десятиборство, чоловіки. Біг 400 м
  • 22:40. Біг 200 м, жінки. Фінал
  • 22:50. Біг 200 м, чоловіки. Фінал

26 серпня, день 8

(8 комплектів медалей)

Ранкова сесія

  • 08:00. Марафон, жінки. Фінал
  • 11:05. Десятиборство, чоловіки. 110 м з бар'єрами
  • 11:25. Штовхання ядра, жінки. Кваліфікація
  • 12:00. Десятиборство, чоловіки. Метання диска, група A
  • 13:05. Десятиборство, чоловіки. Метання диска, група B
  • 15:00. Десятиборство, чоловіки. Стрибки з жердиною

Вечірня сесія

  • 20:05. Десятиборство, чоловіки.  Метання списа, група A
  • 20:25. Стрибки з жердиною, чоловіки. Фінал
  • 20:30. Біг 4х400 м, чоловіки. Попередні забіги
  • 20:55. Біг 4х400 м, жінки. Попередні забіги
  • 21:10. Десятиборство, чоловіки.  Метання списа, група B
  • 21:15. Штовхання ядра, жінки. Фінал
  • 21:30. Біг 800 м, чоловіки. Фінал
  • 21:50. Біг 5000 м, жінки. Фінал
  • 22:25. Десятиборство, чоловіки. Біг 1500 м (Фінал)
  • 22:40. Біг 4х100 м, чоловіки. Фінал
  • 22:50. Біг 4х100 м, жінки. Фінал

27 серпня, день 9

(8 комплектів  медалей)

Ранкова сесія

  • 08:00. Марафон, чоловіки. Фінал

Вечірня сесія

  • 21:05. Стрибки у висоту, жінки. Фінал
  • 21:10. Біг 5000 м, чоловіки. Фінал
  • 21:20. Метання списа, чоловіки. Фінал
  • 21:45. Біг 800 м, жінки. Фінал
  • 22:10. Біг 3000 м з перешкодами, жінки. Фінал
  • 22:37. Біг 4х400 м, чоловіки. Фінал
  • 22:47. Біг 4х400 м, жінки. Фінал

Публікація оновлюється...

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