Полезные фишки мобильного приложения VeloCity для велосипедистов

Прогресс не стоит на месте, он неустанно развивается. Появляются новые гаджеты, а вместе с ними и приложения, которые значительно облегчают повседневный быт и способны максимально быстро предоставить необходимую информацию. Разработчики не обходят стороной и любителей велопокатушек. Одним из таких полезных мобильных приложений, которое недавно появилось на рынке, является VeloCity. Какие полезные функции оно выполняет, сейчас расскажем.

VeloCity – инновационное мобильное приложение для велосипедистов

Студенты харьковского университета разработали новое приложение для смартфонов, которое поможет новичкам и не только безопасно пользоваться велотранспортом в городских условиях. Его работа направлена на улучшение экосистемы города путем привлечения людей к поездке на байке и уменьшение количества машин на улицах, которые выхлопными газами сильно загрязняют окружающую среду.

Просмотрев каталог объявлений сервиса OLX, вы приняли решение купить велосипед в Харькове, но среди ваших знакомых нет единомышленников? Не беда, приложение VeloCity и тут придет вам на выручку. Вы сможете обрести новые знакомства и найти компанию для велопрогулок.

Среди множества функций приложений особое внимание стоит уделить:

возможности построения безопасного маршрута;

разработки карты маршрута;

наличию полной информации о сервисах по ремонту байков и специализированных магазинов по продаже запчастей в городе;

справочного материала с правилами дорожного движения.

VeloCity – перспективы развития

В планах у команды разработчиков грандиозные разработки. Они стремятся не только активно развивать велотематику, поднимая в том числе и вопросы об обустройстве велопарковок, а и разворачивают масштабные действия по популяризации велокультуры. Команда выдвигает инициативу по разработке проектов, которые направлены на объединение поклонников велокультуры и привлечение новых людей, создавая совместные увлекательные туры.