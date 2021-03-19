Что подарить спортсмену: идеи оригинальных подарков

Для многих людей спорт - это важная составляющая их жизни, без которой они не могут прожить ни дня. И это не удивительно, ведь помимо физического здоровья, многим такой образ жизни приносит еще и моральное равновесие и значительно улучшает их настроение. И если ваш друг входит в число таких людей, то почему бы в его день рождения не сделать ему по настоящему спортивный подарок? Примеры подобных презентов мы предложим вам в этом материале.

Фитнес трекер

Это отличный подарок на день рождения, причем не только для профессиональных спортсменов, но и просто для тех, кто старается максимально вести здоровый образ жизни или мечтает привести себя в форму. Ведь с помощью такого гаджета ваш знакомый сможет узнать, сколько шагов он сделал в течении дня, следить за интенсивностью своей тренировки и знать, как много калорий при всем этом было потрачено.

Лента-эспандер

Еще один неплохой вариант, особенно если вы хотите преподнести подарок представительнице прекрасного пола. Такие ленты помогут девушке преуспеть в тренировках, заниматься фитнесом и зарядкой еще более эффективно, и при этом, они достаточно компактные. И хоть такой знак внимания и в большей степени больше оценят девушки, но и мужчинам такой презент тоже может пригодится.

Каремат

В наше время, когда попасть в спортзал стало несколько сложнее, чем было раньше, а терять свою форму совершенно не хочется, выходом могут стать домашние тренировки. И именно каремат отлично подойдет тем, кто хочет выполнять упражнения у себя дома в максимально комфортных условиях. Кроме того, такой каремат можно брать с собой на природу, что тоже весьма удобно.

Бутылочка для воды

Персональная бутылка для воды - это приятный знак внимания, который способен порадовать любого спортсмена! Ведь такая бутылочка обычно изготавливается из экологически чистых материалов, ее можно использовать много раз, а ни для кого не секрет, что во время активных тренировок или бега потребность в воде сильно возрастает. Советуем вам выбирать бутылку с оригинальным принтом или нанести именную надпись, тогда подарок будет еще интереснее.

Фанатский презент

Если ваш друг фанат какого-то конкретного вида спорта, то почему бы не выбирать подарок, который по настоящему принесет ему удовольствие? Так, например, любитель футбола точно оценит футболку или шарф с эмблемой любимой команды, мяч с автографом легендарного игрока или билеты на один из важных матчей. Или же вы всегда можете подарить товарищу книгу с биографией спортсмена, которого он хотел бы наследовать и кем больше всего восхищается, такой знак внимания будет ему точно приятен.

Спортивная сумка или рюкзак

Такой презент тоже всегда будет уместен и его можно назвать одним из самых практичных. Ведь во многих видах спорта или тренировок довольно много сопутствующей спортивной атрибутики, которую приходится носить с собой. И как раз крепкая и вместительная спортивная сумка или же рюкзак помогут спортсмену иметь всегда при себе все необходимое! Конечно же, предпочтение стоит отдавать изделиям из качественных материалов, тогда они и прослужат значительно дольше.

Выбирайте любой из вариантов из нашего списка и можете быть уверены, ваш близкий друг, родственник, вторая половинка или же коллега-спортсмен точно останутся довольными такими презентами!