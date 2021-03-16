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5 лучших производителей смарт-часов для тренировок

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5 лучших производителей смарт-часов для тренировок

Смарт-часы со спортивными режимами — личный электронный «тренер», который всегда с собой. Их можно использовать для создания программы тренировок, а также для отслеживания интенсивности физических нагрузок и сохранения баланса между активностью и отдыхом. 

В ассортименте любого разработчика умных аксессуаров можно найти часы для занятий спортом. Малоизвестные производители часто ограничивают функционал своих устройств, чтобы снизить их стоимость и тем самым привлечь внимание покупателей. Поэтому лучше выбирать смарт часы тех брендов, которые на слуху. Вот подборка лучших из них. 

Apple

Умные часы Apple принадлежат к премиум-сегменту. Они имиджевые, выглядят эффектно. Функциональные возможности часов расширяются с выходом каждого нового поколения. Например, для Apple Watch 6 характерны пять особенностей:

  • «вечный» экран, которые не блокируется и всегда остается активным;
  • датчик насыщения крови кислородом;
  • анализ сердечного ритма при помощи встроенных в корпус электродов;
  • защита от влаги;
  • удобная конструкция самих часов и фирменных браслетов.

В количестве поддерживаемых тренировок с Эпл Вотч могут посоревноваться немногие смарт-часы. С моделями из разных серий можно бегать, танцевать, ходить, плавать, заниматься на тренажерах. 

Samsung

Этот разработчик делает акцент на качестве и защищенности часов. Материалы, из которых изготовлены корпуса, подвергают многофакторному тестированию. Их проверяют при помощи различных механических воздействий. После сборки, часы также тестируют. Это позволяет оценить влагоустойчивость и удобство в носке.

Самсунг совместимы с мобильными телефонами на базе Андроид и IOS. Количество типов отслеживаемых тренировок зависит от модели часов. Например, для Galaxy Watch Active 2 доступно 39 видов занятий: 7 из них — с автоматической активацией.

Garmin

Компания Гармин создает не убиваемые часы для экстремалов. Устройства защищены выдерживают перепады температур, корпуса абсолютно герметичны и устойчивы к повреждениям. Такие устройства отлично подходят для пешего туризма, бега на большие дистанции и плавания на открытой воде. 

Для тренировок можно выбрать хорошие часы Garmin по трем характеристикам.

  • Особенности ремешка

Он должен быть удобным иначе придется постоянно отвлекаться от упражнений, поправляя браслет.

  • Четкий экран

На ярком экране хорошо видны все показатели. Не нужно присматриваться на ходу или на бегу.

  • Наличие биометрических датчиков

Нужны сенсоры, которые считают пульс, определяют уровень кислорода в крови и реагируют на изменения давления. Они помогают избежать «перегруза» во время силовой или функциональной тренировки.

Huawei

У смарт-часов Хуавей разные цены: есть доступные и дорогостоящие модели. И те, и другие можно использовать во время занятий спортом. Благодаря функциональности, устройства легко адаптируются к активному образу жизни пользователя. Носимые аксессуары одновременно выполняют функцию часов и фитнес-трекера. А если подключить к смартфону, можно получить еще и миниатюрный гаджет для поддержания связи.

Honor

У умных часов Honor высокие показатели автономности. Для спортивных гаджетов это веское преимущество. Часы со слабой батареей могут разрядиться в самый неподходящий момент, а результаты на них не сохраняются. 

К преимуществам стоит отнести компактность и легкость. Надел и забыл — именно так можно описать ощущения от смарт-часов Honor на руке. Управлять устройствами легко. Их функции детально описаны в инструкции. Также о них много говорят в интернете. 

Смарт-часы мотивируют к изменению образа жизни в лучшую сторону. С ними легче соблюдать режим физических нагрузок. Благодаря умным гаджетам, влияние спорта на организм можно увидеть в цифрах, а точнее — в килокалориях, пройденных шагах и «сброшенных» килограммах. 

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