5 лучших производителей смарт-часов для тренировок

Смарт-часы со спортивными режимами — личный электронный «тренер», который всегда с собой. Их можно использовать для создания программы тренировок, а также для отслеживания интенсивности физических нагрузок и сохранения баланса между активностью и отдыхом.

В ассортименте любого разработчика умных аксессуаров можно найти часы для занятий спортом. Малоизвестные производители часто ограничивают функционал своих устройств, чтобы снизить их стоимость и тем самым привлечь внимание покупателей. Поэтому лучше выбирать смарт часы тех брендов, которые на слуху. Вот подборка лучших из них.

Apple

Умные часы Apple принадлежат к премиум-сегменту. Они имиджевые, выглядят эффектно. Функциональные возможности часов расширяются с выходом каждого нового поколения. Например, для Apple Watch 6 характерны пять особенностей:

«вечный» экран, которые не блокируется и всегда остается активным;

датчик насыщения крови кислородом;

анализ сердечного ритма при помощи встроенных в корпус электродов;

защита от влаги;

удобная конструкция самих часов и фирменных браслетов.

В количестве поддерживаемых тренировок с Эпл Вотч могут посоревноваться немногие смарт-часы. С моделями из разных серий можно бегать, танцевать, ходить, плавать, заниматься на тренажерах.

Samsung

Этот разработчик делает акцент на качестве и защищенности часов. Материалы, из которых изготовлены корпуса, подвергают многофакторному тестированию. Их проверяют при помощи различных механических воздействий. После сборки, часы также тестируют. Это позволяет оценить влагоустойчивость и удобство в носке.

Самсунг совместимы с мобильными телефонами на базе Андроид и IOS. Количество типов отслеживаемых тренировок зависит от модели часов. Например, для Galaxy Watch Active 2 доступно 39 видов занятий: 7 из них — с автоматической активацией.

Garmin

Компания Гармин создает не убиваемые часы для экстремалов. Устройства защищены выдерживают перепады температур, корпуса абсолютно герметичны и устойчивы к повреждениям. Такие устройства отлично подходят для пешего туризма, бега на большие дистанции и плавания на открытой воде.

Для тренировок можно выбрать хорошие часы Garmin по трем характеристикам.

Особенности ремешка

Он должен быть удобным иначе придется постоянно отвлекаться от упражнений, поправляя браслет.

Четкий экран

На ярком экране хорошо видны все показатели. Не нужно присматриваться на ходу или на бегу.

Наличие биометрических датчиков

Нужны сенсоры, которые считают пульс, определяют уровень кислорода в крови и реагируют на изменения давления. Они помогают избежать «перегруза» во время силовой или функциональной тренировки.

Huawei

У смарт-часов Хуавей разные цены: есть доступные и дорогостоящие модели. И те, и другие можно использовать во время занятий спортом. Благодаря функциональности, устройства легко адаптируются к активному образу жизни пользователя. Носимые аксессуары одновременно выполняют функцию часов и фитнес-трекера. А если подключить к смартфону, можно получить еще и миниатюрный гаджет для поддержания связи.

Honor

У умных часов Honor высокие показатели автономности. Для спортивных гаджетов это веское преимущество. Часы со слабой батареей могут разрядиться в самый неподходящий момент, а результаты на них не сохраняются.

К преимуществам стоит отнести компактность и легкость. Надел и забыл — именно так можно описать ощущения от смарт-часов Honor на руке. Управлять устройствами легко. Их функции детально описаны в инструкции. Также о них много говорят в интернете.

Смарт-часы мотивируют к изменению образа жизни в лучшую сторону. С ними легче соблюдать режим физических нагрузок. Благодаря умным гаджетам, влияние спорта на организм можно увидеть в цифрах, а точнее — в килокалориях, пройденных шагах и «сброшенных» килограммах.