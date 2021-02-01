Советы новичкам: как делать ставки и не проигрывать

Каждый день в букмекерские конторы приходят новички с целью заработать быстрые и легкие деньги. Но из них мало кому удается достойно заработать на ставках. И они ломают голову: почему у них ничего не получается? Все дело в том, что большинство людей, делают ставки на спорт от букмекеров, ничего не зная о подводных камнях, которые их подстерегают. Лишь единицы становятся профессионалами и это благодаря умению выбирать стратегию, грамотно распределять банк и холодному расчету, на который не влияют эмоции.

Выбор букмекера

Новичку нужно начать с выбора букмекерской конторы. Не стоит нести свои деньги в первую попавшуюся букмекерскую контору, пусть, даже если она находится рядом с домом. В 2021 году их великое множество и есть из чего выбирать. Большинство из них предлагают свои услуги онлайн. Выбирая себе будущего партнера, стоит обратить внимание на его надежность, т.к. именно контора выплачивает выигрыш. От букмекера зависит многое и поэтому правильно сделанный выбор обеспечит успешную игру на ставках.

Первая ставка

И так, выбор букмекера сделан. Следующая ошибка, которую совершают практически все новички – тут же пополнять баланс и делать ставки. Не спешите расставаться со своими деньгами. Сначала попробуйте свои силы, так чтобы не потерять деньги. Для этого проанализируйте все события, коэффициенты и суммы, предлагаемые на сайте букмекером и на которые вы готовы поставить. Сделайте не настоящую ставку, как бы только для себя и запишите все на листочек бумаги. Делайте так на протяжении 1-2 месяцев. По истечению времени проанализируйте, что у вас получилось. Если вы достигли положительных результатов, то можете смело начинать делать ставки по-настоящему. Таким образом, вы не только сохраните деньги и нервы, но и сможете выработать свою стратегию и проверить свои аналитические способности.

Определите сумму, с которой готовы распрощаться

Делая настоящие ставки, себя нужно морально подготовить к тому, что деньги могут прогореть. Определите сумму, которую вы ежемесячно можете позволить себе потерять. Это нужно обязательно сделать, потому что, точно спрогнозировать результат любого события невозможно и всегда есть риск остаться в минусе. Никогда не делайте ставки на последние деньги, что у вас есть, надеясь выиграть и получить в 2-3 раза больше. Чем чаще проигрываешь, тем больше хочется отыграть свои деньги обратно. Это может тянуться бесконечно, а долг будет только расти. Не стоит идти на поводу у своего желания отыграться. В этой ситуации лучшим решением будет дождаться следующего месяца и начать все с начала.

В 2021 году ничего не изменилось и поэтому не нужно рассчитывать только на одну удачу, имея дело со ставками. Она крайне капризна и изменчива. На ставках добиться успеха на одной только удаче просто нереально. Поэтому ставка all in – это роковая ошибка и ее нужно обходить стороной. Обычно над людьми, которые делают такую ставку, берут верх эмоции и они не думают о последствиях.

Выработайте свою стратегию

Стратегия – залог успеха на ставках. Если играть без какой-либо логики, то хорошего заработка не достичь. Бессистемные ставки обычно уходят в карман букмекера. Поэтому остановитесь на какой-то одной стратегии и придерживайтесь ее длительное время. При ее выборе учитывайте, что некоторые из них начинают приносить доход только через большой промежуток времени, а ставки нужно делать как можно чаще. Ни в коем случае не нужно часто менять стратегии. Это может только пойти во вред и банк при таком подходе будет быстро опустошен.

В 2021 году из всего разнообразия спортивных игр лучше выбрать несколько видов спорта и делать ставки только на них. Будет отлично, если вы хорошо разбираетесь в выбранном виде спорта. Это поможет лучше просчитать все риски и сделать правильные выводы.

Реально ли обхитрить букмекера и выиграть?

Проводите анализ события

Любой исход спортивного события можно предугадать. Для тех, кто не разбирается в играх и не анализирует события, покажется загадкой, почему одержала победу "темная" лошадка, которая даже не была в фаворитах игры. Хотя такой финал будет закономерным, для тех, кто вовремя сделал анализ. Прежде чем делать ставку, нужно тщательно изучить статистику побед аутсайдера и фаворита, посмотреть их предыдущие матчи, какие сильные игроки выбыли из команды и не будут принимать участия, расстановку игроков и т.д. Это позволит определить, кто из них выйдет в финал и одержит победу. Чтобы все это грамотно рассчитать нужно разбираться в спорте на котором собираетесь играть. Только тогда можно сделать правильные выводы на предполагаемый исход события.

Не обязательно сразу же бросаться и просматривать все матчи команд за прошедшие несколько лет. Достаточно определиться с несколькими командами и начать отслеживать их путь. Спустя несколько матчей вы уже сможете предсказывать его возможный финал. Такая тактика универсальна и ничего сложного в ней нет. Ее плюс еще и в том, что она подходит для любого вида спорта (футбола, волейбола, хоккея и т.д.).

Делайте ставки наверняка

Самое распространенное заблуждение – чтобы получить выигрыш, нужно угадать, кто победит. Букмекер всегда предлагает больше 3-х линий. Если проанализировав обстановку вы не уверены, кто одержит верх, то можно поставить на количество забитых мечей, желтых карточек, на удаление игрока и т.д. Даже если ваш фаворит проиграет, но забьет гол, то вы получите выигрыш.

Такая стратегия подойдет, как для новичка, так и для профессионала. Тут нужно только уметь отслеживать события и правильно их анализировать.

Не забывайте про экспрессы

Если в одной ставке увеличить количество событий, то размер выигрыша увеличиться. Этот способ работает, букмекер убежден, что в этом случае шанс на победу сразу двух событий маловероятен, поэтому увеличивает коэффициент. Но так поступать следует, если вы уверены, что финал игры будет именно таким. В этом случае риск неудачи остается практически на прежнем уровне, а общий коэффициент увеличивается.

Обращайте внимание на мелочи

Отслеживайте все события, которые происходят с вашей командой или игроком. Даже такие, казалось бы, незначительные детали, как проблемы в личной жизни, смена тренера, погода во время матча, задержка зарплаты могут повлиять на результат игры. Хотя эти события никак не связаны с предстоящей игрой, про них нельзя забывать.

Делайте ставки оставив эмоции

В ставках нет места сильным эмоциям. Это должно быть, очевидно, но почему-то больше половины игроков забывают об этом и в порыве эмоций совершают ошибки. Чтобы этого не произошло с вами, нужно на случай, если вас захватят эмоции составить для себя план действий и следовать ему.