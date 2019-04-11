Український тенісист Сергій Стаховський зробив висновок щодо відмови кандидата в президенти України Володимира Зеленського здати аналізи VADA.
Про це спортсмен написав у Twitter.
"Ось тут у мене починаються питання до пана Зеленського ..." - написав Стаховський.
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Я ось тут вже в мене починаються питання до пана Зелкнського..... https://t.co/sPlgqtJuGc— Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) 11 квітня 2019 р.
Раніше повідомлялося: експерти ВАДА прибули в Україну, де мали взяти аналізи в кандидатів у Президенти на запрошення Володимира Кличка.
Нагадаємо, Стаховський пробився до чвертьфіналу турніру в Тайвані.
Джерело - Чемпіон.