Українець засумнівався в Зеленському

Український тенісист Сергій Стаховський зробив висновок щодо відмови кандидата в президенти України Володимира Зеленського здати аналізи VADA.

Про це спортсмен написав у Twitter.

"Ось тут у мене починаються питання до пана Зеленського ..." - написав Стаховський.

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Я ось тут вже в мене починаються питання до пана Зелкнського..... https://t.co/sPlgqtJuGc — Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) 11 квітня 2019 р.

Раніше повідомлялося: експерти ВАДА прибули в Україну, де мали взяти аналізи в кандидатів у Президенти на запрошення Володимира Кличка.

Нагадаємо, Стаховський пробився до чвертьфіналу турніру в Тайвані.

Джерело - Чемпіон.