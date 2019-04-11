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Стаховський має питання до кандидата в Президенти України

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Українець засумнівався в Зеленському
Стаховський має питання до кандидата в Президенти України

Український тенісист Сергій Стаховський зробив висновок щодо відмови кандидата в президенти України Володимира Зеленського здати аналізи VADA.

Про це спортсмен написав у Twitter.

"Ось тут у мене починаються питання до пана Зеленського ..." - написав Стаховський.

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Раніше повідомлялося: експерти ВАДА прибули в Україну, де мали взяти аналізи в кандидатів у Президенти на запрошення Володимира Кличка.

Нагадаємо, Стаховський пробився до чвертьфіналу турніру в Тайвані.

Джерело - Чемпіон.

#Вибори, #Порошенко, #Зеленський, #Стаховський, #Кличко
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