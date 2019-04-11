Стаховський пробився у чвертьфінал турніру в Тайвані

Сергій Стаховський продовжує боротьбу за титул на турнірі ATP Challenger Tour у Тайвані.
У третьому раунді Стаховський за 1 годину і 18 хвилин обіграв Максима Жанвьє (7:5, 6:4) і взяв реванш у француза за недавню поразку на челленджері в Сен-Брійо.
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Перший сет Стаховський виграв внаслідок брейка в 11-му геймі. У другій партії Сергій повів 3:1, потім за рахунку 4:3 відіграв подвійний брейк-пойнт і без проблем завершив матч на свою користь.
Вихід до чвертьфіналу челленджера в Тайбеї гарантував Сергію Стаховському понад 4 тисяч доларів призових і 25 очок в рейтинг АТР.
TAIWAN SANTAIZI CHALLENGER - ATP Challenger Tour
Тайбей, Тайвань
хард
Призовий фонд $ 162,480
11 квітня
Сергій Стаховський - Максим Женвьє 7:5, 6:4
Раніше Сергій Стаховський зазнав поразки у першому колі турніру в парному розряді.
Джерело - Чемпіон.