Легендарний український боксер запропонував кандидатам в Президенти повністю оплатити справжню процедуру здачі аналізів

Здача аналізів кандидатами в Президенти України Володимтиром Зеленським і Петром Порошенком, яка відбулася напередодні, не витримує жодної критики.

Про це заявив легендарний український боксер Володимир Кличко.

"Шановні кандидати в Президенти України! Ваша здача аналізів було смішною. Я, як спротсмен, який пройшов 30-річну кар'єру та здав сотні таких аналізів знаю, що після здачі крові, неможливо мати результати вже за дві години та опублікувати це в соціальних мережах. Це нереально! Потрібен термін,хоча б 8 годин. Не займайтеся кустарнми методами, не брешіть собі та нам, громаданям України, які хочуть зробити вибір "чистого" Президента", - емоційно зазначив Володимир.

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Також екс-чемпіон світу з боксу запропонував Порошенку та Зеленському взяти на себе всі витрати.

"Я пропоную вам, взяти на себе всі витрати в здачі професіональних, а не "кустарних", аналізів. Я готовий витратитись. Я хочу, щоб ми, народ України, мали "чистого" Президента не лише в крові та мочі, але й у голові. Прохання, не брешіть собі й нам", - підсумував Кличко-молодший.

Джерело - facebook.