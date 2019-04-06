Мій профіль
Барселона - Атлетіко: відео онлайн-трансляція
Сьогодні 21:27 554
Кличко-молодший дотепно потролив Порошенка й Зеленського та запропонував оплатити аналізи
Сьогодні 20:40 679
Українська хокейна ліга з благодійним фондом провели відкрите тренування для дітей з інвалідністю
Сьогодні 20:05 200
Шахтар - Динамо: анонс і прогноз українського Класіко
Сьогодні 19:20 892
Мороз здобула перемогу над Мазо в UFC
Сьогодні 18:32 353
Баварія - Боруссія Д: анонс і прогноз der Klassiker
Сьогодні 10:10 778
Шевченко та Ребров потрапили в антирейтинг АПЛ
Вчора 15:22 2194
У квітні боксуватимуть відразу 9 українців. Розклад поєдинків
Вчора 14:21 1658
Хто стане чемпіоном? Динамо чи Шахтар: прогноз експертів Parimatch
Вчора 12:20 1735
New run готує фантастичну серію Гран-прі
Вчора 09:01 861
Навколо спорту
Блоги
10 років тому Графіте забив один з найкращих голів 21 століття
10 років тому Графіте забив один з найкращих голів 21 століття Максим Буйдин
Сьогодні 20:30 812
Українська хокейна ліга з благодійним фондом провели відкрите тренування для дітей з інвалідністю
Українська хокейна ліга з благодійним фондом провели відкрите тренування для дітей з інвалідністю Андрій Твердохліб
Сьогодні 20:05 200
В Нідерландах арбітр відправив у нокаут футболіста
В Нідерландах арбітр відправив у нокаут футболіста Максим Буйдин
Сьогодні 19:44 522
Милота дня: Роналду вчить 1,5-річного сина грати у футбол
Милота дня: Роналду вчить 1,5-річного сина грати у футбол Максим Буйдин
Сьогодні 18:38 522
Ярмоленко поділився фото з вечері разом з партнерами по Вест Гему
Ярмоленко поділився фото з вечері разом з партнерами по Вест Гему Максим Буйдин
Сьогодні 16:52 623
Берінчик та Митрофанов проведуть свої бої 20 квітня. ФОТОРЕПОРТАЖ Klitschko Expo
Берінчик та Митрофанов проведуть свої бої 20 квітня. ФОТОРЕПОРТАЖ Klitschko Expo Максим Буйдин
Вчора 14:32 397
Підбір Карузо в матчі з Голден Стейт - момент дня в НБА
Підбір Карузо в матчі з Голден Стейт - момент дня в НБА Максим Буйдин
Вчора 14:04 379
Хто стане чемпіоном? Динамо чи Шахтар: прогноз експертів Parimatch
Хто стане чемпіоном? Динамо чи Шахтар: прогноз експертів Parimatch Андрій Твердохліб
Вчора 12:20 1735
Світоліна налетіла на бойфренда та залилася заразливим сміхом
Світоліна налетіла на бойфренда та залилася заразливим сміхом Максим Буйдин
Вчора 09:51 1668
Як ультрас Шахтаря ставляться до переходу Ракицького в Зеніт
Як ультрас Шахтаря ставляться до переходу Ракицького в Зеніт Максим Буйдин
Вчора 09:29 2127
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:56 Бокс Усик планує стати абсолютним чемпіоном світу в супертяжах 330
21:47 Футбол Манчестер Сіті без Зінченка вийшов у фінал Кубку Англії 460 1
21:27 Футбол Барселона - Атлетіко: відео онлайн-трансляція 554
21:25 Футбол Баварія знищила Боруссію та вийшла на перше місце в Бундеслізі 414
21:12 ММА Мороз знищила колумбійку в UFC 515
20:58 Футбол Ювентус вирвав перемогу в Мілана в 31 турі Серії А 650
20:51 Футбол Циганков - найкращий гравець 23 туру УПЛ 215
20:40 Бокс Кличко-молодший дотепно потролив Порошенка й Зеленського та запропонував оплатити аналізи 679
20:38 Футбол Металург переграв Кристал, Верес поступився Черкащині-Академії. Результати 18 туру Другої ліги 330
20:30 Блог 10 років тому Графіте забив один з найкращих голів 21 століття 812
20:13 Футбол Лестер переграв Гаддерсфілд, Крістал Пелес здолав Ньюкасл. Результати 33 туру АПЛ 626
20:05 Блог Українська хокейна ліга з благодійним фондом провели відкрите тренування для дітей з інвалідністю 200
19:52 Футбол ПСЖ оштрафував скандального футболіста за лайк в Instagram 463
19:44 Блог В Нідерландах арбітр відправив у нокаут футболіста 522
19:42 Футбол Тоттенгем може придбати молодого півзахисника Фулгема 287
19:29 Футбол Шальке без Коноплянки програло Айнтрахту, Лейпциг переграв Баєр. Результати 28 туру Бундесліги 372
19:20 Футбол Шахтар - Динамо: анонс і прогноз українського Класіко 892
19:16 Футбол Реал вирвав перемогу в Ейбара у 31 турі Ла-Ліги 382
18:52 Футбол Арсенал впевнено переміг Чорноморець у матчі 23 туру УПЛ 3092
18:38 Блог Милота дня: Роналду вчить 1,5-річного сина грати у футбол 522
18:32 ММА Мороз здобула перемогу над Мазо в UFC 353
18:24 Футбол Баварія - Боруссія Д: онлайн-трансляція матчу 1265
18:14 Футбол Бенфіка відкрила академію в Україні 549
17:55 Футбол Почеттіно може замінити Гаттузо в Мілані 443
17:36 Футбол Марадона може покинути Дорадос 365

Кличко-молодший дотепно потролив Порошенка й Зеленського та запропонував оплатити аналізи

Сьогодні 20:40 679 0
Легендарний український боксер запропонував кандидатам в Президенти повністю оплатити справжню процедуру здачі аналізів
Кличко-молодший дотепно потролив Порошенка й Зеленського та запропонував оплатити аналізи

Здача аналізів кандидатами в Президенти України Володимтиром Зеленським і Петром Порошенком, яка відбулася напередодні, не витримує жодної критики.

Про це заявив легендарний український боксер Володимир Кличко.

"Шановні кандидати в Президенти України! Ваша здача аналізів було смішною. Я, як спротсмен, який пройшов 30-річну кар'єру та здав сотні таких аналізів знаю, що після здачі крові, неможливо мати результати вже за дві години та опублікувати це в соціальних мережах. Це нереально! Потрібен термін,хоча б 8 годин. Не займайтеся кустарнми методами, не брешіть собі та нам, громаданям України, які хочуть зробити вибір "чистого" Президента", - емоційно зазначив Володимир.

  До речі: Український боксер назвав електорат Зеленського розумово відсталими

Також екс-чемпіон світу з боксу запропонував Порошенку та Зеленському взяти на себе всі витрати.

"Я пропоную вам, взяти на себе всі витрати в здачі професіональних, а не "кустарних", аналізів. Я готовий витратитись. Я хочу, щоб ми, народ України, мали "чистого" Президента не лише в крові та мочі, але й у голові. Прохання, не брешіть собі й нам", - підсумував Кличко-молодший.

Джерело - facebook.

#Кличко, #Порошенко, #Зеленський
Коментарі ()