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Мессі повторив рекорд Маттеуса за кількістю матчів на чемпіонатах світу

Сьогодні 02:00 339 0
Мессі повторив рекорд Маттеуса за кількістю матчів на чемпіонатах світу
#Ліонель Мессі

Джерело - Чемпіон.

Ліонель Мессі проти Хорватії в 25-й раз вийшов на поле у матчах чемпіонатів світу (3:0) та повторив рекорд колишнього півзахисника Німеччини Лотара Маттеуса.

Найближчий переслідувач із діючих гравців - Кріштіану Роналду. Він провів на мундіалях 22 матчі.

24 та 23 матчі у Мирослава Клозе та Паоло Мальдіні, відповідно.

На цьому чемпіонаті світу Мессі вже забив 4 голи та віддав 2 гольові передачі. Таким чином, всього на мундіалях він забив 10 м'ячів і віддав 7 результативних пасів.

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