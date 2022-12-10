Джерело - Чемпіон.
У матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Франції святкувала перемогу над Англією.
Матч завершився з рахунком 2:1. Збірна Франції стала четвертим півфіналістом турніру. У матчі 1/2 фіналу, який відбудеться 14 грудня, Франція зіграє з Марокко, яка сьогодні переграла Португалію.
Раніше до півфіналу вийшли збірні Хорватії та Аргентини, які у чвертьфіналі відповідно перемогли Бразилію та Нідерланди.
Англія - Франція 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 17 Чуамені, 1:1 - 54 Кейн (пен), 1:2 - 78 Жіру
На 84-й хвилині Кейн не реалізував пенальті
Англія: Пікфорд, Вокер, Магвайр, Стоунз (Гріліш, 90+8), Шоу, Райс, Беллінгем, Хендерсон (Маунт, 79), Сака, Фоден (Рашфорд, 85), Кейн
Франція: Льоріс, Кунде, Варан, Упамекано, Ернандес, Рабйо, Тчуамені, Дембеле (Коман, 79), Грізманн, Мбаппе, Жіру
Попередження: Магвайр, 89 - Грізманн, 43, Дембеле, 47, Ернандес, 82