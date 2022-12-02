Головне
Збірна Бразилії поступилася Камеруну, але виграла групу G на ЧС-2022
Сьогодні 22:59 310
ЧС-2022, чемпіонат світу з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 23:19 36318
Збірна Швейцарії здолала Сербію та вийшла до плей-оф ЧС-2022
Сьогодні 23:00 155
Збірна Уругваю перемогла Гану, але не вийшла до плей-оф ЧС-2022
Сьогодні 19:10 393
Збірна Португалії поступилася Південній Кореї у 3 турі ЧС-2022
Сьогодні 18:59 713
Кандидатуру Шевченка висунули на пост президента УАФ
Сьогодні 15:57 682
Кривбас переграв Чорноморець у 7 турі УПЛ
Сьогодні 14:55 264
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах
Сьогодні 13:17 318807
Ушеніна виграла супертурнір в Індії
Сьогодні 12:55 352
Південна Корея зіграє з Португалією, Бразилія - з Камеруном: розклад матчів 2 грудня на ЧС-2022
Сьогодні 07:00 424
Прямі трансляції

Камерун - Бразилія: де дивитися матч ЧС-2022

Сьогодні 22:02 649 0
Камерун - Бразилія: де дивитися матч ЧС-2022
#Бразилія, #Камерун, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

У матчі 3-го туру групи G чемпіонату світу з футболу збірна Камеруну зіграє з Бразилією.

Актуально: Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця

Матч відбудеться у п'ятницю, 2 грудня. Початок матчу о 21:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на медіасервісі Megogo, регіональних телеканалах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт.

Група G

М Команда І В Н П Г О
1  Бразилія 2 2 0 0 3-0 6
2  Швейцарія 2 1 0 1 1-1 3
3  Камерун 2 0 1 1 3-4 1
4  Сербія 2 0 1 1 3-5 1

1-й тур

  • 24 листопада | 12:00 | Швейцарія - Камерун - 1:0
  • 24 листопада | 21:00 | Бразилія - Сербія - 2:0

2-й тур

  • 28 листопада | 12:00 | Камерун - Сербія - 3:3
  • 28 листопада | 18:00 | Бразилія - Швейцарія - 1:0

3-й тур

  • 2 грудня | 21:00 | Сербія - Швейцарія
  • 2 грудня | 21:00 | Камерун - Бразилія
Коментарі ()
Популярне зараз
Ф'юрі - Чісора: онлайн трансляція чемпіонського бою WBC Ф'юрі - Чісора: онлайн трансляція чемпіонського бою WBC 1283
Камерун - Бразилія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 Камерун - Бразилія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 988
Гол дня: японець Доан шокував збірну Іспанії ударом з-за меж штрафного на ЧС-2022 Гол дня: японець Доан шокував збірну Іспанії ударом з-за меж штрафного на ЧС-2022 1206
Ярмоленко віддав гольовий пас у матчі за Аль-Айн, обдуривши захист суперника - ВІДЕО Ярмоленко віддав гольовий пас у матчі за Аль-Айн, обдуривши захист суперника - ВІДЕО 1022
ЧС-2022, чемпіонат світу з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці ЧС-2022, чемпіонат світу з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці 36318
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах 318807
Рекомендуємо
На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв 70409 5
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 21716 1
Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 5828
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 37920
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 32477
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію 32043 2