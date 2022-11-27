Туніс - Франція: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022 Груповий етап, група D. 3-й тур 30 листопада, 2022 рік. 17:00 ТУНІС - ФРАНЦІЯ Стадіон Едьюкейшн Сіті (Аль-Раян, Катар) Головний арбітр -

Збірні Тунісу та Франції зіграють у матчі 3 туру групи D на ЧС-2022. Поєдинок відбудеться в середу, 30 листопада, о 17:00 за київським часом на стадіоні Едьюкейшн Сіті в Аль-Раяні, який вміщує 40 тисяч глядачів.

Туніс

Місце в рейтингу ФІФА - 30

Збірна Тунісу виступала на 5-ти ЧС. Жодного разу команди не вийшла з групи. У відборі на ЧС-2022 команда у фіналі кваліфікації здолала Малі (0:0, 1:0). На старті ЧС-2022 збірна Тунісу зіграла внічию з Данією 0:0. У другому турі Туніс поступився Австралії - 0:1.

Склад

Воротарі: Аймен Дамен (Спортиф Сфаксієн), Моуэз Хассан (Африкан), Бечир Бен Саїд (Монастир), Аймен Матлуті (Етуаль дю Сахель). Захисники: Алі Абді (Кан, Франція), Мохамед Дрегер (Люцерн, Швейцарія), Алі Маалул (Аль-Аглі, Єгипет), Ваджді Кешріда (Атромітос, Греція), Надер Гандрі (Африкан), Яссін Мерія (Есперанс), Білель Іфа (Кувейт), Ділан Бронн (Салернітана, Італія), Монтассар Тальбі (Лор'ян, Франція). Півзахисники: Елліс Схірі (Кельн, Німеччина), Гайлен Шаалелі (Есперанс), Аїсса Лайдуні (Ференцварош, Угорщина), Мохамед Алі Бен Ромдане (Есперанс), Фержані Сассі (Аль-Духаїль, Катар), Ганнібал Межбрі (Бірмінгем, Англія). Нападники: Юссеф Мсакні (Аль-Арабі, Катар), Сейфеддіне Жазірі (Замалек, Єгипет), Наїм Сліті (Еттіфак), Іссам Жебалі (Оденсе, Данія), Таха Яссін Хеніссі (Кувейт), Аніс Бен Слімане (Брондбю, Данія), Вахбі Хазрі (Монпелье, Франція).

Франція

Місце в рейтингу ФІФА - 4

Збірна Франції виступала на фінальних частинах 15-ти чемпіонатів світу. У 1998 році виграла домашній ЧС. Франція є чинним чемпіоном світу, вигравши турнір у 2018 році. У 2006 році французи стали срібними призерами ЧС. У 1958 та 1986 роках збірна Франції завойовувала бронзові медалі. У відборі на ЧС-2022 команда впевнено виграла групу D (набрала 18 очок), в якій грала збірна України, і напряму потрапила на турнір. У першому турі Франція святкувала вольову перемогу над Австралією - 4:1. У другому турі завдяки дублю Мбаппе Франція здолала Данію.

Атмосфера в роздягальні збірної Франції покращилася після від’їзду Бензема

Склад

Воротарі: Уго Льоріс (Тоттенгем, Англія), Стів Манданда (Ренн), Альфонс Ареоля (Вест Гем, Англія).

Захисники: Рафаель Варан (Манчестер Юнайтед, Англія), Бенжамен Павар (Баварія, Німеччина), Преснел Кімпембе (ПСЖ), Тео Ернандес (Мілан, Італія), Люка Ернандес (Баварія, Німеччина), Вільям Саліба (Арсенал, Англія), Жюль Кунде (Барселона, Іспанія), Ібраїма Конате (Ліверпуль, Англія), Дайот Упамекано (Баварія, Німеччина).

Рафаель Варан (Манчестер Юнайтед, Англія), Бенжамен Павар (Баварія, Німеччина), Преснел Кімпембе (ПСЖ), Тео Ернандес (Мілан, Італія), Люка Ернандес (Баварія, Німеччина), Вільям Саліба (Арсенал, Англія), Жюль Кунде (Барселона, Іспанія), Ібраїма Конате (Ліверпуль, Англія), Дайот Упамекано (Баварія, Німеччина). Півзахисники: Орельєн Чуамені (Реал, Іспанія), Едуардо Камавінга (Реал, Іспанія), Адріен Рабйо (Ювентус, Італія), Маттео Гендузі (Марсель), Юссуф Фофана (Монако), Жордан Верету (Рома, Італія).

Нападники: Кіліан Мбаппе (ПСЖ), Карім Бензема (Реал, Іспанія), Антуан Грізманн (Атлетіко, Іспанія), Олів’є Жиру (Мілан, Італія), Усман Дембеле (Барселона, Іспанія), Кінгслі Коман (Баварія, Іспанія), Крістофер Нкунку (Лейпциг, Німеччина), Маркус Тюрам (Боруссія Менхенгладбах, Німеччина).

Група D

1-й тур

22 листопада | 15:00 | Данія - Туніс | 0:0

22 листопада | 21:00 | Франція - Австралія | 4:1

2-й тур

26 листопада | 12:00 | Туніс - Австралія | 0:1

26 листопада | 18:00 | Франція - Данія | 2:1

Турнірна таблиця

М Команда І В Н П Г О 1 Франція 2 2 0 0 6-2 6 2 Австралія 2 1 0 1 2-4 3 3 Данія 2 0 1 1 1-2 1 4 Туніс 2 0 1 1 0-1 1

3-й тур

30 листопада | 17:00 | Туніс - Франція

30 листопада | 17:00 | Австралія - Данія

Факти: Франція достроково забезпечила собі вихід до в 1/8 фіналу. Для здобуття першого місця французам можна програти при умові, що Австралія не здобуте розгромну перемогу над Данією - нині різниця за голами у команд становить шість. Тунісу потрібно не лише перемагати Францію, але і сподіватися, що Австралія не переможе Данію, або Данія не здобуте переконливішу перемогу, ніж сам Туніс.

Правила розподілу місць

1. Кількість очок, набраних в усіх матчах у групі;

2. Різниця м'ячів у всіх матчах у групі;

3. Кількість забитих м'ячів у всіх матчах у групі;

4. Кількість очок, набрана в матчах між командами з рівними показниками;

5. Різниця м'ячів в матчах між командами з рівними показниками;

6. Кількість забитих м'ячів у матчах між командами з рівними показниками;

7. Очки фейр-плей в усіх матчах у групі (гравець може отримати лише одне з перерахованих покарань за один матч):

Жовта картка: –1 бал;

Непряма червона (дві жовті картки): - 3 бали;

Пряма червона картка: - 4 бали;

Жовта та пряма червона картки: - 5 бали;

8. Жеребкування.

Історія зустрічей

Збірні Тунісу та Франції зустрічалися лише у товариських матчах - було зафіксовано дві перемоги французів (2:0, 3:1) та дві нічиї з рахунком 1:1.

Прогноз букмекерів

Франція - фаворит, на думку букмекерських компаній. Коефіцієнт на її перемогу - 1,58, на виграш Тунісу - 6,90, на нічию - 3,90.

Прогноз Чемпіона

Нічия - 1:1.

Пряма трансляція

Офіційними трансляторами чемпіонату світу в Україні є Суспільне, медіасервіс Megogo і радіо Промінь. Детальніше про трансляції читайте ТУТ.