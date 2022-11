Мессі - про перемогу над Мексикою: Попереду у нас кожен матч є фіналом

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі знав яка буде реакція вболівальників після поразки від Саудівської Аравії.

Про це заявив сам гравець.

Нагадаємо, що у другому турі ЧС-2022 Аргентина здобула перемогу над командою Мексики з рахунком 2:1. Мессі взяв участь в обох голах своєї команди: він забив і віддав асист на Енцо Фернандеса.

🇦🇷 Leo Messi: “We can't give up now. We have all the finals to play, we can't make mistakes. We knew that the response to the people would be like this, I think we complied, we've been together for a long time hand.” pic.twitter.com/QXNm2o4uqn