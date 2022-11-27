Мессі - про перемогу над Мексикою: Попереду у нас кожен матч є фіналом

Аргентинець прокоментував перемогу над командою Мексики

Джерело - Чемпіон.

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі знав яка буде реакція вболівальників після поразки від Саудівської Аравії.

Про це заявив сам гравець.

"Ми не можемо здаватись зараз. Попереду у нас кожен матч - як фінал. Ми не можемо помилятися. Ми знали, якою буде реакція людей [на поразку від Саудівської Аравії]. Я думаю, ми впоралися. Ми разом уже довгий час", - зазначив Мессі.

Нагадаємо, що у другому турі ЧС-2022 Аргентина здобула перемогу над командою Мексики з рахунком 2:1. Мессі взяв участь в обох голах своєї команди: він забив і віддав асист на Енцо Фернандеса.