Мессі - про перемогу над Мексикою: Попереду у нас кожен матч є фіналом

Джерело - Чемпіон.
Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі знав яка буде реакція вболівальників після поразки від Саудівської Аравії.
Про це заявив сам гравець.
"Ми не можемо здаватись зараз. Попереду у нас кожен матч - як фінал. Ми не можемо помилятися. Ми знали, якою буде реакція людей [на поразку від Саудівської Аравії]. Я думаю, ми впоралися. Ми разом уже довгий час", - зазначив Мессі.
Нагадаємо, що у другому турі ЧС-2022 Аргентина здобула перемогу над командою Мексики з рахунком 2:1. Мессі взяв участь в обох голах своєї команди: він забив і віддав асист на Енцо Фернандеса.
🇦🇷 Leo Messi: “We can't give up now. We have all the finals to play, we can't make mistakes. We knew that the response to the people would be like this, I think we complied, we've been together for a long time hand.” pic.twitter.com/QXNm2o4uqn— All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) November 26, 2022