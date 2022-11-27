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Мессі - про перемогу над Мексикою: Попереду у нас кожен матч є фіналом

Сьогодні 11:25 141 0
Аргентинець прокоментував перемогу над командою Мексики
Мессі - про перемогу над Мексикою: Попереду у нас кожен матч є фіналом
#Ліонель Мессі, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі знав яка буде реакція вболівальників після поразки від Саудівської Аравії.

Про це заявив сам гравець.

"Ми не можемо здаватись зараз. Попереду у нас кожен матч - як фінал. Ми не можемо помилятися. Ми знали, якою буде реакція людей [на поразку від Саудівської Аравії]. Я думаю, ми впоралися. Ми разом уже довгий час", - зазначив Мессі.

Нагадаємо, що у другому турі ЧС-2022 Аргентина здобула перемогу над командою Мексики з рахунком 2:1. Мессі взяв участь в обох голах своєї команди: він забив і віддав асист на Енцо Фернандеса.

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