Мессі повторив рекорд Марадони на чемпіонатах світу

Нападник ПСЖ Ліонель Мессі повторив рекорд збірної Аргентини з матчів на чемпіонатах світу.

Про це повідомляє Opta.

Як відомо, форвард вийшов у стартовому складі на гру ЧС-2022 з Мексикою (2:0).

Це 21-й поєдинок Мессі на чемпіонатах світу. Він наздогнав Дієго Марадону, більше якого на ЧС за Аргентину не зіграв ніхто. Ліонель виступає на п'ятому турнірі поспіль - починаючи з 2006 року.

