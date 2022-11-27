Джерело - Чемпіон.
У матчі 3-го туру групи В чемпіонату світу з футболу збірна Ірану зіграє зі США.
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Матч відбудеться у вівторок, 29 листопада. Початок матчу о 21:00 за київським часом.
Дивитися поєдинок можна на медіасервісі Megogo, регіональних телеканалах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт.
Група B
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Англія
|2
|1
|1
|0
|6-2
|4
|2
|Іран
|2
|1
|0
|1
|4-6
|3
|3
|США
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|4
|Вельс
|2
|0
|1
|1
|1-3
|1
1-й тур
2-й тур
3-й тур
- 29 листопада | 21:00 | Іран - США
- 29 листопада | 21:00 | Вельс - Англія