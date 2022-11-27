Матч відбудеться у вівторок, 29 листопада

Джерело - Чемпіон.

У матчі 3-го туру групи В чемпіонату світу з футболу збірна Ірану зіграє зі США.

Матч відбудеться у вівторок, 29 листопада. Початок матчу о 21:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на медіасервісі Megogo, регіональних телеканалах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт.

Група B

М Команда І В Н П Г О 1 Англія 2 1 1 0 6-2 4 2 Іран 2 1 0 1 4-6 3 3 США 2 0 2 0 1-1 2 4 Вельс 2 0 1 1 1-3 1

1-й тур

21 листопада | Англія - Іран | 6:2

21 листопада | США - Вельс | 1:1

2-й тур

25 листопада | 12:00 | Вельс - Іран - 0:2

25 листопада | 21:00 | Англія - США - 0:0

3-й тур