Японія - Коста-Рика: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022

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Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022 Груповий етап, група Е. 2-й тур 27 листопада, 2022 рік. 12:00 ЯПОНІЯ - КОСТА-РИКА Стадіон Ахмад бін Алі (Аль-Райян, Катар) Головний арбітр -

У матчі 2 туру групи Е на чемпіонаті світу з футболу-2022 збірна Японії протистоятиме Коста-Риці. Матч відбудеться в неділю, 27 листопада о 12:00 за київським часом на стадіоні Ахмад бін Алі в Аль-Райяні, який вміщує 40 тисяч глядачів.

В іншому матчі групи Е збірна Німеччини зіграє з Іспанією.

Японія

Місце в рейтингу ФІФА - 24

Збірна Японії всьоме бере участь у чемпіонаті світу з футболу. Раніше команда країни сонця, що сходить, тричі пробивалась до 1/8 фіналу.

У відборі на ЧС-2022 японці посіли друге місце у групі В (22 очка) і напряму потрапила на турнір.

На мундіалі в Катарі підопічні Хадзіме Моріясу стартували із сенсаційної перемоги над Німеччиною (2:1), чим значно покращили свої шанси на вихід до плей-оф. Виграш у Коста-Рики за певних умов може забезпечити участь бірній Японії у поєдинках на виліт.

Ноєр пропустив гол у ближній кут у сенсаційному матчі з Японією на ЧС-2022 - ВІДЕО

Цікавий факт:

Японія не пропускає мундіалі, починаючи з 1998 року.

Склад:

Воротарі: Сюїті Гонда (Сімідзу С‑Палс), Деніел Шмідт (Сент-Трюйден, Шотландія), Ейдзі Кавасіма (Страсбур, Франція). Захисники: Мікі Ямане (Кавасакі Фронтале), Хірокі Сакаї (Урава Редс), Мая Єсіда (Шальке, Німеччина), Такехіро Томіясу (Арсенал, Англія), Сего Танігуті (Кавасакі Фронтале), Ко Ітакура (Боруссія Менхенгладбах, Німеччина), Хірокі Іто (Штутгарт, Німеччина), Юто Нагатомо (Токіо), Юта Накаяма (Гаддерсфілд, Англія). Півзахисники: Ватару Ендо (Штутгарт, Німеччина), Хідемаса Моріта (Спортінг, Португалія), Ао Танака (Фортуна, Німеччина), Гаку Сібасакі (Леганес, Іспанія), Каору Мітома (Брайтон, Англія), Даїті Камада (Айнтрахт, Німеччина), Ріцу Доан (Фрайбург, Німеччина), Дзюня Іто (Реймс, Франція), Такумі Мінаміно (Монако, Франція), Такефуса Кубо (Реал Сосьєдад, Іспанія), Юкі Сома (Нагоя Грампус). Нападники: Дайдзен Маеда (Селтік, Шотландія), Такума Асано (Бохум, Німеччина), Аясе Веда (Серкль Брюгге, Бельгія).

Коста-Рика

Місце в рейтингу ФІФА - 31

Збірна Коста-Рики вшосте бере участь у чемпіонаті світу з футболу. Найвищим досягненням команди є вихід до чвертьфіналу - це сталося у 2014 році.

У відборі на ЧС-2022 команда посіла четверте місце у групі відбору Північної Америки і у кваліфікації переграла Нову Зеландію - 1:0.

На старті турніру в Катарі підопічні Луїса Фернандо Суареса зазнали нищівної поразки від Іспанії (0:7). Костариканці в тій зустрічі не зуміли завдати жодного удару по воротах суперника - це лише другий такий випадок в історії ЧС з 1966 року, коли подібне антидосягнення встановила збірна цієї ж країни.

Цікавий факт:

Коста-Рика в матчі проти Іспанії пропустила 7 голів при 8 ударах у площину своїх воріт;

костариканці лише одного разу грали на ЧС у XX ст., зате у XXI поки що пропустили лише також один.

Склад:

Воротарі: Кейлор Навас (ПСЖ, Франція), Естебан Альварадо (Ередіано), Патрік Секейра (Луго, Іспанія). Захисники: Франсіско Кальво (Коньяспор, Туреччина), Хуан Пабло Варгас (Мільонаріос, Колумбія), Кендал Вастон (Сапрісса), Оскар Дуарте (Аль-Вехда, Саудівська Аравія), Даніель Чакон (Колорадо Репідс, США), Кейшер Фуллер (Ередіано), Карлос Мартінес (Сан-Карлос), Браян Ов'єдо (Реал Солт Лейк, США), Рональд Матаррріта (Цинциннаті, США). Півзахисники: Єльцин Техеда (Ередіано), Чельсо Боргес (Алахуеленсе), Юстін Салас (Сапрісса), Роан Вілсон (Мунісіпаль Гресія), Жерсон Торрес (Ередіано), Дуглас Лопес (Ередіано), Джевісон Беннетт (Сандерленд, Англія), Альваро Замора (Сапрісса), Ентоні Ернандес (Пунтаренас), Брендон Агуйлера (Ноттінгем Форест, Англія), Браян Руїс (Алахуеленсе). Нападники: Хоель Кемпбелл (Леон, Мексика), Ентоні Контрерас (Ередіано), Хоан Венегас (Алахуеленсе).

Група

1-й тур

23 листопада | 15:00 | Німеччина - Японія - 1:2

23 листопада | 18:00 | Іспанія - Коста-Рика - 7:0

М Команда І В Н П Г О 1 Іспанія 1 1 0 0 7-0 3 2 Японія 1 1 0 0 2-1 3 3 Німеччина 1 0 0 1 1-2 0 4 Коста-Рика 1 0 0 1 0-7 0

2-й тур

27 листопада | 12:00 | Японія - Коста-Рика

27 листопада | 21:00 | Іспанія - Німеччина

Історія зустрічей

Японія та Коста-Рика грали між собою тричі. Кожен матч був товариським - 2 перемоги азіатської команди (3:1, 3:0) та одна нічия (1:1).

Прогноз букмекерів

Японія - очевидний фаворит, на думку букмекерських компаній. Коефіцієнт на її перемогу - 1,44, на виграш Коста-Рики - 8,30, на нічию - 4,50.

Прогноз Чемпіона

Перемога Японії - 3:1.

Пряма трансляція

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