Японія - Коста-Рика - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.
Збірна Японії зіграє проти збірної Коста-Рики у матчі 2-го туру чемпіонату світу-2022. Поєдинок відбудеться у межах групи Е у неділю, 27 листопада. Початок о 12:00 за київським часом.
Пряма трансляція поєдинку - на медіасервісі Мегого, регіональних каналах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт. Усе про трансляції ЧС-2022 - ТУТ. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті.
Група E
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Іспанія
|1
|1
|0
|0
|7-0
|3
|2
|Японія
|1
|1
|0
|0
|2-1
|2
|3
|Німеччина
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|4
|Коста-Рика
|1
|0
|0
|1
|0-7
|0
1-й тур
2-й тур
- 27 листопада | 12:00 | Японія - Коста-Рика
- 27 листопада | 21:00 | Іспанія - Німеччина
3-й тур
- 1 грудня | 21:00 | Японія - Іспанія
- 1 грудня | 21:00 | Коста-Рика - Німеччина