Туніс - Австралія: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022

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Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022 Груповий етап, група D. 2-й тур 26 листопада, 2022 рік. 12:00 ТУНІС - АВСТРАЛІЯ Стадіон Аль-Джануб (Аль-Вакра, Катар) Головний арбітр - Даніель Зіберт (Німеччина)

Збірні Тунісу та Австралії зіграють у матчі 2 туру групи D на ЧС-2022. Поєдинок відбудеться в суботу, 26 листопада, о 12:00 за київським часом на стадіоні Аль-Джанубі в Аль-Вакрі, який вміщує 40 тисяч глядачів.

Туніс

Місце в рейтингу ФІФА - 30

Збірна Тунісу виступала на 5-ти ЧС. Жодного разу команди не вийшла з групи. У відборі на ЧС-2022 команда у фіналі кваліфікації здолала Малі (0:0, 1:0). На старті ЧС-2022 збірна Тунісу зіграла внічию з Данією 0:0.

Склад

Воротарі: Аймен Дамен (Спортиф Сфаксієн), Моуэз Хассан (Африкан), Бечир Бен Саїд (Монастир), Аймен Матлуті (Етуаль дю Сахель). Захисники: Алі Абді (Кан, Франція), Мохамед Дрегер (Люцерн, Швейцарія), Алі Маалул (Аль-Аглі, Єгипет), Ваджді Кешріда (Атромітос, Греція), Надер Гандрі (Африкан), Яссін Мерія (Есперанс), Білель Іфа (Кувейт), Ділан Бронн (Салернітана, Італія), Монтассар Тальбі (Лор'ян, Франція). Півзахисники: Елліс Схірі (Кельн, Німеччина), Гайлен Шаалелі (Есперанс), Аїсса Лайдуні (Ференцварош, Угорщина), Мохамед Алі Бен Ромдане (Есперанс), Фержані Сассі (Аль-Духаїль, Катар), Ганнібал Межбрі (Бірмінгем, Англія). Нападники: Юссеф Мсакні (Аль-Арабі, Катар), Сейфеддіне Жазірі (Замалек, Єгипет), Наїм Сліті (Еттіфак), Іссам Жебалі (Оденсе, Данія), Таха Яссін Хеніссі (Кувейт), Аніс Бен Слімане (Брондбю, Данія), Вахбі Хазрі (Монпелье, Франція).

Австралія

Місце в рейтингу ФІФА - 38

Збірна Австралії виступала на 5-ти ЧС. Лише одного разу команда вийшла з групи - це сталося у 2006 році. У відборі на ЧС-2022 команда у фіналі кваліфікації ЧС від Австралії і Океанії розгромила Соломонові Острови - 5:0. А потім у тиковому матчі кваліфікації здолала ОАЕ (2:1) і у фіналі кваліфікації Австралія здолала Перу - 1:0.

У першому турі ЧС-2022 Австралія зазнала розгромної поразки від Франції - 1:4.

Склад

Воротарі : Ендрю Редмейн (Сідней), Метью Раян (Копенгаген, Данія), Денні Вукович (Сентрал-Кост Мерінерс).

: Ендрю Редмейн (Сідней), Метью Раян (Копенгаген, Данія), Денні Вукович (Сентрал-Кост Мерінерс). Захисники : Натаніель Аткінсон (Хартс, Шотландія), Азіз Бехіч (Данді Юнайтед, Шотландія), Мілош Дегенек (Коламбус Крю, США), Томас Денг (Альбірекс Ніігата), Фран Карачіч (Брешія, Італія), Джоел Кінг (Оденсе, Данія), Кай Роулз (Хартс, Шотландія), Гаррі Суттар (Сток Сіті, Англія), Бейлі Райт (Мідлсбро, Англія).

: Натаніель Аткінсон (Хартс, Шотландія), Азіз Бехіч (Данді Юнайтед, Шотландія), Мілош Дегенек (Коламбус Крю, США), Томас Денг (Альбірекс Ніігата), Фран Карачіч (Брешія, Італія), Джоел Кінг (Оденсе, Данія), Кай Роулз (Хартс, Шотландія), Гаррі Суттар (Сток Сіті, Англія), Бейлі Райт (Мідлсбро, Англія). Півзахисники : Кіану Баккус (Сент-Міррен, Шотландія), Мартін Бойл (Хіберніан, Шотландія), Джейсон Каммінгс (Сентрал-Кост Мерінерс), Кемерон Девлін (Хартс, Шотландія), Айдін Хрустич (Верона, Італія), Джексон Ірвайн (Санкт-Паулі, Німеччина), Метью Леккі (Мельбурн Сіті), Авер Мабіл (Кадіс, Іспанія), Райлі Макгрі (Мідлсбро, Англія), Аарон Муй (Селтік, Англія).

: Кіану Баккус (Сент-Міррен, Шотландія), Мартін Бойл (Хіберніан, Шотландія), Джейсон Каммінгс (Сентрал-Кост Мерінерс), Кемерон Девлін (Хартс, Шотландія), Айдін Хрустич (Верона, Італія), Джексон Ірвайн (Санкт-Паулі, Німеччина), Метью Леккі (Мельбурн Сіті), Авер Мабіл (Кадіс, Іспанія), Райлі Макгрі (Мідлсбро, Англія), Аарон Муй (Селтік, Англія). Нападники: Мітчелл Дьюк (Фаджіано Окаяма, Японія), Крейг Гудвін (Аделаїда Юнайтед), Джеймі Макларен (Мельбурн Сіті), Гаранг Куол (Сентрал-Кост Мерінерс).

Група D

1-й тур

22 листопада | 15:00 | Данія - Туніс | 0:0

22 листопада | 21:00 | Франція - Австралія | 4:1

М Команда І В Н П Г О 1 Франція 1 1 0 0 4-1 3 2 Туніс 1 0 1 0 0-0 1 3 Данія 1 0 1 0 0-0 1 4 Австралія 1 0 0 1 1-4 0

2-й тур

26 листопада | 12:00 | Туніс - Австралія

26 листопада | 18:00 | Франція - Данія

Історія зустрічей

Туніс та Австралія між собою зустрічалися двічі. Вперше це сталося 1997 року у товариському матчі - австралійці перемогли з рахунком 3:0. В іншому матчі Туніс переміг з рахунком 2:0. Це сталося 2005 року у рамках Кубка конфедерацій.

Прогноз букмекерів

Туніс - фаворит, на думку букмекерських компаній. Коефіцієнт на його перемогу - 2,12, на виграш Австралії - 3,80, на нічию - 3,30.

Прогноз Чемпіона

Перемога Тунісу - 2:1.

Пряма трансляція

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