Туніс - Австралія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.
Збірна Тунісу зіграє проти збірної Австралії у матчі 2-го туру чемпіонату світу-2022. Поєдинок відбудеться у межах групи D у суботу, 26 листопада. Початок о 12:00 за київським часом.
Пряма трансляція поєдинку - на медіасервісі Мегого, регіональних каналах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт. Усе про трансляції ЧС-2022 - ТУТ. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті.
Група D
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Франція
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|2
|Туніс
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|3
|Данія
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|4
|Австралія
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
1-й тур
2-й тур
- 26 листопада | 12:00 | Туніс - Австралія
- 26 листопада | 18:00 | Франція - Данія
3-й тур
- 30 листопада | 17:00 | Туніс - Франція
- 30 листопада | 17:00 | Австралія - Данія