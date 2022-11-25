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Туніс - Австралія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022

Сьогодні 02:00 124 0
Туніс - Австралія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022
#Австралія, #Туніс, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Збірна Тунісу зіграє проти збірної Австралії у матчі 2-го туру чемпіонату світу-2022. Поєдинок відбудеться у межах групи D у суботу, 26 листопада. Початок о 12:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку - на медіасервісі Мегого, регіональних каналах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт. Усе про трансляції ЧС-2022 - ТУТ. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті. 

Група D

М Команда І В Н П Г О
1  Франція 1 1 0 0 4-1 3
2  Туніс 1 0 1 0 0-0 1
3  Данія 1 0 1 0 0-0 1
4  Австралія 1 0 0 1 1-4 0

1-й тур

  • 22 листопада | 15:00 | Данія - Туніс | 0:0
  • 22 листопада | 21:00 | Франція - Австралія | 4:1

2-й тур

  • 26 листопада | 12:00 | Туніс - Австралія
  • 26 листопада | 18:00 | Франція - Данія

3-й тур

  • 30 листопада | 17:00 | Туніс - Франція
  • 30 листопада | 17:00 | Австралія - Данія
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