Коста-Рика повторила невтішне досягнення, не пробивши по воротах Іспанії

Це лише другий такий випадок з 1966 року в історії

Джерело - Чемпіон.

Збірна Іспанії розгромила Коста-Рику (7:0) у першому турі групи E на ЧС-2022.

Косториканці не зуміли завдати жодного удару по воротах. Це лише другий такий випадок з 1966 року в історії.

Раніше матч на ЧС без ударів по воротах пройшов також за участю збірної Коста-Рики. У 1990 році ця команда поступилася Бразилії (0:1).