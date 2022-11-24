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Коста-Рика повторила невтішне досягнення, не пробивши по воротах Іспанії

Сьогодні 11:21 214 0
Це лише другий такий випадок з 1966 року в історії
Коста-Рика повторила невтішне досягнення, не пробивши по воротах Іспанії
#Чемпіонат світу-2022 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Збірна Іспанії розгромила Коста-Рику (7:0) у першому турі групи E на ЧС-2022.

Косториканці не зуміли завдати жодного удару по воротах. Це лише другий такий випадок з 1966 року в історії.

Раніше матч на ЧС без ударів по воротах пройшов також за участю збірної Коста-Рики. У 1990 році ця команда поступилася Бразилії (0:1).

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