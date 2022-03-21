Головне
Бех-Романчук здобула срібло чемпіонату світу у потрійному стрибку
Вчора 14:27 720
Суркіси вивезли з України понад 17 млн доларів
Сьогодні 20:38 261
УЄФА дозволила клубам в єврокубках дозаявляти гравців з України
Сьогодні 20:10 452
Рейтинг WTA: Світоліна втрималась у ТОП-20
Сьогодні 18:12 201953
Левандовський: Поляки відчувають цю війну трохи більше, ніж інші країни
Сьогодні 17:26 479
Володимир Кличко: Наша воля сильніша за будь-яку зброю і будь-яку армію
Сьогодні 12:41 474
Протасов: Не можна говорити, що футбол та спорт поза політикою
Сьогодні 11:40 441
Збірна України з хокею зіграє на чемпіонаті світу-2022
Сьогодні 10:39 1596
Терлюга: Ми розпочнемо нове життя у новій Україні - цей день настане незабаром
Сьогодні 10:25 283
Остап Маркевич: Нам потрібна рішуча, дієва допомога, засоби, що допоможуть закрити небо
Сьогодні 08:24 286
Прямі трансляції

CAS відмовив збірній росії у перенесенні стикової гри з Польщею

Сьогодні 22:41 60 0
Збірна Росії не зіграє у плей-оф відбору на ЧС-2022
CAS відмовив збірній росії у перенесенні стикової гри з Польщею
#раунд плей-офф до ЧС-2022, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Стиковий матч збірної Росії за право виступити на ЧС-2022 не буде перенесено на іншу дату.

Про це повідомляються російські ЗМІ з посиланням на службу комунікацій РФС.

Спортивний арбітражний суд відповів відмовою на звернення РФС про перенесення гри з Польщею, заплановану на 24 березня, на іншу дату,

"Таким чином, CAS відмовив у задоволенні всіх клопотань, які заявляли РФС.

Розгляд позовів РФС до Міжнародної федерації футболу (ФІФА) та Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) по суті продовжиться відповідно до термінів та порядку, визначених CAS", – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що збірна Росії не зіграє у відборі на ЧС-2022.

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг WTA: Світоліна втрималась у ТОП-20 Рейтинг WTA: Світоліна втрималась у ТОП-20 201953
Збірна України з хокею зіграє на чемпіонаті світу-2022 Збірна України з хокею зіграє на чемпіонаті світу-2022 1596
Монако розгромило ПСЖ. Результати 29 туру Ліги 1 Монако розгромило ПСЖ. Результати 29 туру Ліги 1 1235
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 30767
Барселона на виїзді розгромила Реал. Результати матчів 29 туру Ла-Ліги Барселона на виїзді розгромила Реал. Результати матчів 29 туру Ла-Ліги 1540
Аталанта без Маліновського здолала Болонью. Результати 30 туру Серії А Аталанта без Маліновського здолала Болонью. Результати 30 туру Серії А 1652
Рекомендуємо
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 87261 1
60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 11745
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 23957
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів 24282
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 19428 3
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини 41538