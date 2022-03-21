Збірна Росії не зіграє у плей-оф відбору на ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Стиковий матч збірної Росії за право виступити на ЧС-2022 не буде перенесено на іншу дату.

Про це повідомляються російські ЗМІ з посиланням на службу комунікацій РФС.

Спортивний арбітражний суд відповів відмовою на звернення РФС про перенесення гри з Польщею, заплановану на 24 березня, на іншу дату,

"Таким чином, CAS відмовив у задоволенні всіх клопотань, які заявляли РФС. Розгляд позовів РФС до Міжнародної федерації футболу (ФІФА) та Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) по суті продовжиться відповідно до термінів та порядку, визначених CAS", – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що збірна Росії не зіграє у відборі на ЧС-2022.